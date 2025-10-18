W rodzinie Adriana Siemieńca rozegrał się dramat. Prawie nikt o tym nie wiedział

W ostatnich latach Adrian Siemieniec wyrósł na jednego z najlepszych trenerów w Polsce młodego pokolenia. Od 2023 roku trenuje piłkarzy Jagiellonii Białystok, z którymi zdobył historyczne mistrzostwo Polski w sezonie 2023/2024. W poprzedniej kampanii zaliczył naprawdę udaną przygodę w Lidze Konferencji, docierając do ćwierćfinału. Może mieć jednak powody do dumy, ponieważ jego napastnik Afimico Pululu został królem strzelców rozgrywek.

Adrian Siemieniec u Tomasza Ćwiąkały. Zaczął mówić o ojcu

Tomasz Ćwiąkała na swoim kanale na YouTube przeprowadził dwugodzinną rozmowę z Adrianem Siemieńcem. W jej trakcie poruszonych zostało wiele wątków, w tym tych bardziej osobistych. Jednym z nich jest temat trudnego dorastania obecnego szkoleniowca Jagielloni Białystok. Dziennikarz zapytał swojego rozmówcę o to, czy to prawda, że w jego rodzinie się nie przelewało, szczególnie ze względu na brak ojcowskiego autorytetu. Adrian Siemieniec przyznał po chwili namysłu, że w pewnym momencie jego ojca nie było w domu.

Moi rodzice się rozwiedli, byłem wychowywany przez dwa domy. To też nie było tak, że ojciec miał bardzo duży wpływ na wychowanie mnie jako człowieka

Za chwilę dodał, że mając 18/19 lat w jego rodzinie doszło do dramatu. Jak przyznał, musiał "bardzo szybko dorosnąć".

- Jak miałem 18/19 lat to połowę swojej rodziny straciłem. Oni odeszli, umarli, musiałem bardzo szybko dorosnąć.

W tym momencie Ćwiąkała dopytał o zmarłą połowę rodziny.

- Od strony ojca, chodzi o dziadków. Mnie i brata wychowywała sama mama.

"Wychodziłem z samego rana, wracałem późnym wieczorem"

W tym momencie Adrian Siemieniec zaczął mówić o tym, jak wyglądała jego codzienność w czasach, gdy się uczył. Przyznał, że miał co robić, ponieważ poza szkołą trenował także w klubie. Najpierw wspomniał o karierze zawodnika, która jednak nie poszła po jego myśli.

- Kiedy chodziłem do szkoły, do klasy sportowej, łączyłem to z graniem w piłkę. Wychodziłem z samego rana, wracałem późnym wieczorem. Po dwóch treningach wracałem do książek, bo jeśli chodzi o naukę, to na pewnym etapie uczyłem się dużo. Potem już się nie uczyłem, a bardziej potrafiłem gdzieś się zakręcić, coś pozałatwiać. Potem, w pewnym momencie nauki w liceum w innym mieście było to łączone z treningami i grą w Polonii Bytom (…) dążyłem do tego, by dostać szansę w młodej Ekstraklasie, ale niestety mi się to nie udało, ze względu na moje możliwości jako zawodnika - przyznał szczerze trener Jagiellonii w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Za chwilę opowiedział o swoich początkach jako trener. Już mając 20 lat, stawiał pierwsze kroki jako asystent Mirosława Smyły w drugiej lidze. Wcześniej odbył jednak staż, który zakończył się propozycją pracy. Mimo niewielkich pieniędzy nie krył swojego wzruszenia, że ktoś daje mu możliwości do rozwoju.

- Zacząłem pracę na poziomie drugiej ligi, jako asystent trenera (Mirosława - red.) Smyły, wcześniej to się zaczęło stażem, który miał trwać z tydzień, a trwał pół roku i zakończył się propozycją pracy. Ale nie że ktoś mi dał pieniądze, tylko dostałem 500 złotych na paliwo i się zapytali, czy chcę dalej w siebie inwestować. Ja miałem świeczki w oczach, byłem wdzięczny za to, że ktoś mi w ogóle stwarza takie możliwości, czy to było za 500 złotych, czy ja te 500 złotych musiałbym jeszcze gdzieś dorobić, to nie miało wtedy dla mnie znaczenia. Ja łączyłem to jeszcze ze studiami dziennymi, pracą z dziećmi w akademii (…) Po trzech latach studiów nadeszła propozycja od trenera Mamrota i współpraca z nim w Chrobrym Głogów - mówił Adrian Siemieniec.

Za chwilę Adrian Siemieniec wspomniał o czasach, gdy chodził na kursy trenerskie. Mówił, że uczęszczało na nie wielu obiecujących trenerów. Przyznał też, że rywalizacja była ogromna, a on sam nie uważał się za kogoś wyjątkowego. Powiedział Tomaszowi Ćwiąkale, że nie miał oczekiwań wobec rozwoju trenerskiego.

- Jedyne, co chciałem to dać wszystko, co mogę, bardzo dużo poświęcenia we mnie było (…) każda konferencja w Polsce, która była możliwa, by na nią pojechać, to ja tam byłem. Były sytuacje, że ci sami wykładowcy widzieli mnie już czwarty raz w ciągu miesiąca na tym samym wykładzie.

Co więcej, mimo nie najlepszych zarobków nie miał problemu, by wszystkie pieniądze inwestować w swój rozwój.

- Wszystkie pieniądze, które dostawałem z klubu (…) inwestowałem w siebie, ewentualnie w benzynę, by dojechać do pracy - zakomunikował trener Jagielloni.

Adrian Siemieniec: Dzisiaj drużyna jest lepsza niż gdy zdobywała mistrzostwo Polski Polsat Sport Polsat Sport

Adrian Siemieniec Foto Olimpik AFP

Adrian Siemieniec Aleksander Kalka AFP

Adrian Siemieniec Grzegorz Wajda/REPORTER East News