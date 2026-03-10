Radomiak Radom przegrał w niedzielnym meczu PO BP Ekstraklasy z GKS-em Katowice 0:1. To nie okazało się jednak głównym problemem klubu z Mazowsza. Po meczu miało dojść do dantejskich scen z udziałem trenera Goncalo Feio oraz radnego Radomia Dariusza Wójcika. Na stadionie interweniowała nawet policja, która potwierdziła, że doszło do tego, że 57-letni polityk miał uderzyć w twarz 36-letniego szkoleniowca.

Awantura na stadionie w Radomiu. Feio zażądał odejścia, radny się tłumaczy

Do sprawy odniósł się radny Wójcik, który w rozmowie z portalem "Weszło" opowiedział o swojej perspektywie. Punktem zapalnym miała być zaczepka Feio, który miał krzyczeć do Wójcika, że źle przygotował boisko. - "Zbliżył się tak blisko, że myślałem, że chce mnie uderzyć głową. Odruchowo zasłoniłem się ręką, ale niestety byliśmy bardzo blisko siebie i lekko musnąłem trenera Feio w policzek"- tłumaczył polityk.

Feio zażądał od władz klubu natychmiastowego rozwiązania kontraktu. W związku z tymi wydarzeniami władze Radomiaka zwołały specjalną konferencję prasową z udziałem m.in. prezesa Sławomira Stempniewskiego oraz dyrektora sportowego Antonio Ribeiro.

To koniec. Goncalo Feio nie jest już trenerem Radomiaka Radom

Władze Radomiaka potwierdziły to, o czym informowały już w poniedziałkowy wieczór m.in. "Weszło" i "Piłka Nożna". Mianowicie trener Goncalo Feio nie poprowadzi już drużyny.

- Dzień po meczu trener Goncalo Feio osobiście przekazał sztabowi oraz zawodnikom, że nie będzie dalej prowadził Radomiaka. W związku z tym klub podjął stosowne decyzje. Decyzją klubu funkcję pierwszego trenera powierzono Kiko Ramirezowi - przekazał prezes Radomiaka. Asystentami Ramireza będą asystenci, którzy współpracowali także z Portugalczykiem. - Jest to dla mnie sytuacja dyskomfortowa. Nie spodziewałem się, że w ten sposób zakonczy się współpraca z trenerem Feio. Miałem nadzieję na dłuższą współpracę - dodał sternik radomskiego klubu.

Stempniewski na wstępnie odniósł się do wydarzeń z niedzielnego popołudnia. - Przede wszystkim Radomiak jako klub zdecydowanie odcina się od wszelkich zachowań, które są związane z agresją. Jesteśmy przeciwni tego typu zachowaniom, to nie są nasze standardy. Zdarzenie z udziałem Goncalo Feio i Dariusza Wójcika jest przez nas potępiane. Jednocześnie uważamy, że dalsze wyjaśnienia są po stronie instytucji państwowych - powiedział.

Feio rozpoczął pracę w Radomiu pod koniec października ubiegłego roku i poprowadził zespół w zaledwie 10 spotkaniach (4 zwycięstwa, 3 remisy, 3 porażki). Radomiak plasuje się na 10. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 32 punktów. Zespół ma cztery punkty przewagi nad Legią Warszawa, która zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Oba zespoły zmierzą się ze sobą w najbliższy piątek (13 marca).

Goncalo Feio Marcin Golba AFP

Goncalo Feio FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Goncalo Feio ma opuścić Radomiaka Radom. We wtorek odbędzie się konferencja władz klubu Foto Olimpik AFP

