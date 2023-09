W Poznaniu pachniało sensacją. Magiczne dotknięcia Norwega wszystko zmieniły

O ile w starciach z Wartą Poznań Lech radzi sobie znakomicie, wygrywa z nią derby zawsze i wszędzie, to Stal Mielec jest tu na drugim biegunie. Zespół z Podkarpacia ma podobne możliwości do Warty, a jednak w starciach z "Kolejorzem" punktowała dotąd aż miło . Ledwie raz w sześciu pojedynkach poznaniacy byli w stanie zdobyć trzy punkty, a przecież ostatnio mielczanie prezentowali się całkiem dobrze. Co prawda głównie na swoim stadionie, ale przecież przy Bułgarskiej triumfowali już dwa razy .

Lech ma problemy, brakuje pomysłu na grę. Podobnie było i w meczu ze Stalą

Podobnie było i w sobotni wieczór - Stal Mielec bardzo mądrze się broniła, gospodarze grali zaś znów ślamazarnie i przewidywalnie. Zbliżali się do pola karnego i zaczynali klepać w poprzek boiska . Goście zaś, jak się można było spodziewać, szukali okazji do kontrataków, wykorzystywali też stałe fragmenty. Gdy upłynął pierwszy kwadrans, Koki Hinokio starał się zaskoczyć Bartosza Mrozka uderzeniem z dystansu i był bliski powodzenia.

Velde i Marchwiński odmienili spotkanie. Kapitalny występ duetu z Lecha Poznań

Po 30 minutach w statystykach strzałów Stal miała dwójkę, Lech - zero. Chwilę później miał zaś dwie dokonane zmiany, Dino Hotić już wcześniej doznał kontuzji mięśniowej, Michał Gurgul został zmieniony taktycznie, choć on przy golu nie zawinił. "Kolejorz" przeszedł jednak na ustawienie z czterema obrońcami, w którym lepiej się czuje.

Nieskuteczny Lech, ambitna Stal. Wielkie emocje do samego końca

Lech w drugiej połowie wrócił do gry ospałej, żwawiej do ataku ruszał stosunkowo rzadko. Stal też nie była w stanie jakoś poważniej zagrozić Mrozkowi, tempo tego spotkania wyraźnie spadło. Choć Lech dwie okazje miał - najpierw w 58. minucie strzał Szymczaka obronił Kochalski, zaś dobitka Velde poleciała tuż nad poprzeczką, a 10 minut później Sousa nie wykończył dobrze podania Szymczaka.

Stal nie miała już nic do stracenia, ryzykowała coraz bardziej. To powodowało, że w ostatnim kwadransie Lech miał kilka szans, by zamknąć to spotkanie. Na potęgę pudłowali jednak Szymczak i Sousa, zaś strzał Radosława Murawskiego, mimo rykoszetu, kapitalnie obronił Kochalski.