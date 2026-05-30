Koniec sezonu oznacza w Legii Warszawa szereg zmian personalnych. Dotyczą one nie tylko kadry pierwszego zespołu prowadzonego przez Marka Papszuna. Sporo dzieje się również w gabinetach warszawskiego klubu. Najnowsze informacje wzbudzają duże emocje.

W ostatnich dniach z Legią pożegnał się Michał Żewłakow, który pełnił funkcję dyrektora sportowego. Jak podaje portal "Legia.net" posiłkując się doniesieniami z niemieckiej prasy, poważnym kandydatem do przejęcia roli dyrektora sportowego ma być Fredi Bobić. Niemiec dotychczas w Legii sprawował funkcję "Head of Football". Teraz zakres jego kompetencji ma być znacznie szerszy.

Bobić w ten sposób miałby lepiej wykorzystać szerokie doświadczenie wyciągnięte z lat pracy w Hercie Berlin, Eintrachcie Frankfurt oraz VfB Stuttgart. Taka decyzja Dariusza Mioduskiego mogłaby wywrzeć także znaczący wpływ na kształt drużyny Papszuna.

W Legii Warszawa przyszedł czas na zmiany. Marek Papszun częścią rewolucji w stolicy

Innego kandydata na dyrektora sportowego przedstawiał kilka dni temu "Przegląd Sportowy Onet". Zgodnie z tymi doniesieniami posada ta trafiłaby w ręce Piotra Zasady, dotychczasowego dyrektora skautingu. W tej roli z kolei zastąpić miałby go Radosław Kucharski - aktualny dyrektor sportowy w Wiśle Płock.

Z drugiej strony, potwierdzono już transfery Zorana Arsenicia oraz Ivana Brkicia. Pierwszy z nich jest "zaufanym człowiekiem" trenera Papszuna, natomiast o Brkiciu zrobiło się głośno za sprawą udanych występów w bramce Motoru Lublin.

Kibice Legii z pewnością czekają na kolejne nowe twarze w zespole. Ruchy transferowe nie muszą być jednak zbyt okazałe, bowiem Legii koło nosa przejdzie tegoroczny zarobek z europejskich pucharów. W ubiegłym sezonie "Wojskowi" z tytułu gry w Europie zarobili ponad 7 milionów euro.

Tym razem Legia nie zbliży się nawet do tego. Zadecydowała ostatnia seria spotkań, w której Warszawiaków z piątego miejsca dosłownie rzutem na taśmę zepchnął GKS Katowice. Zadecydował gol Marcela Wędrychowskiego strzelony ... napastnikowi Pogoni Szczecin. Filip Cuić na ostatnie minuty musiał stanąć między słupkami z powodu czerwonej kartki Krzysztofa Kamińskiego.

