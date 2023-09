W klasyku polskiej ligi asystowali nawet bramkarze. Fatalna passa trwa

Nieudany mecz Widzewa i porażka w Łodzi ze Śląskiem sprawiła, że trener Janusz Niedźwiedź dokonał dwóch zmian. Za Dominika Kuna był Antoni Klimek , a za Dawida Tkacza Mato Milos . Widzew z Legią nie wygrał od 23 lat, a w Warszawie nawet od 26. Optymizmu nie mogło być zbyt wiele, bo w tym sezonie gra przeciętnie - siedem punktów w sześciu meczach i tylko jeden na wyjeździe. Wynik tego meczu mógł też zdecydować o przyszłości trenera Janusza Niedźwiedzia . I choć Legia wystąpiła w nieco rezerwowym składzie, to na boisko wyszła opromieniona sukcesem jak na polskie warunki - awansem do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy .

Do przerwy asysty bramkarzy

I pierwsi zaatakowali łodzianie. Dokładne dośrodkowanie Bartłomieja Pawłowskiego wykorzystał Mato Milos , ale trafił tylko w słupek. A po chwili to Legia prowadziła. Znakomite szybkie wznowienie Kacpra Tobiasza . Do piłki wyskoczył Ernest Muci , nie zdążył za nim Milos i Albańczyk mierzonym strzałem pokonał nie dał szans Henrichowi Ravasowi. Ten sam zawodnik miał kolejną okazję, ale tym razem bramkarz Widzewa obronił.

Aż do 44. minuty. Tym razem to Ravas popisał się dalekim wykopem. Ribeiro nie zdążył wybić piłki, przejął ją Jordi Sanchez, za chwilę ograł Portugalczyka, Kapuadi przyglądał się, jak Hiszpan go minął i spokojnie kopnął na 1:1.