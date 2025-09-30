W Hiszpanii aż huczy o Podolskim. Kuriozalne ustalenia, jak do tego doszło?

Kuriozalny artykuł pojawił się we wtorek na głównej stronie internetowego serwisu gazety "As". Obok newsów dotyczących nadchodzącego meczu Realu Madryt w Lidze Mistrzów nagle zauważyć można kafelek z postacią... Lukasa Podolskiego. Tytuł brzmi: "Od mistrza świata do ultrasa".

Artykuły w "Asie" as.com materiał zewnętrzny

Teza opiera się na fotografii "Poldiego" ze stadionu im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. 40-latek wrzucił na Instagrama to zdjęcie w ostatni weekend, gdy dopingował swojego Górnika grającego z Cracovią. Obecnie leczy uraz, dlatego nie mógł pomóc zespołowi.

Rozwiń

"Teraz cieszy się piłką nożną z innej perspektywy: bardziej zagorzałego kibica" - czytamy w artykule. Czytającym może zapalić się lampka. Jak to "teraz"? Wyjaśnienie przychodzi w kolejnym akapicie.

Rewelacje madryckiego "Asa": Lukas Podolski zakończył karierę w październiku 2024 roku

Autorka tekstu "Asa" napisała: "Były napastnik był widziany z ultrasami Górnika Zabrze , klubu z polskiej ekstraklasy, drużyny, w której grał od 2021 roku aż do przejścia na emeryturę".

To się wydaje wręcz niewiarygodne, ale w kolejnych akapitach ta fałszywa informacja jest rozwijana. Dziennikarka podała nawet konkretny miesiąc rzekomego odejścia z futbolu, ale nie wiadomo, w jaki sposób ustaliła tę datę.

W wieku 40 lat Podolski od roku jest na emeryturze. Zdecydował się zakończyć karierę w październiku 2024 roku, po tym jak ciągłe kontuzje uniemożliwiły mu grę

"Będzie pamiętany za grę w takich klubach jak Bayern Monachium, Arsenal , Inter Mediolan i Galatasaray oraz za swój wkład w reprezentację, z którą rozegrał 130 meczów i strzelił 49 bramek, osiągając swój największy sukces: mistrzostwo świata w Brazylii w 2014 roku" - to ostatni akapit. Tutaj akurat wszystko się zgadza, bo Podolski zostanie w pamięci kibiców, ale na razie to nie czas na wspominanie jego wcześniejszych etapów kariery.

Szalone sceny w Berlinie. Łukasz Gikiewicz wśród chorwackich kibiców. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV

Lukas Podolski HENNING KAISER AFP

Lukas Podolski Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Lukas Podolski AFP