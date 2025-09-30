Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Hiszpanii aż huczy o Podolskim. Kuriozalne ustalenia, jak do tego doszło?

Tomasz Chabiniak

Hiszpański serwis 'As' opublikował dziwny, nierzetelny tekst o Lukasie Podolskim, w którym napisano, że 40-latek przeszedł w zeszłym roku na piłkarską emeryturę. Tytuł brzmi "od mistrza świata do ultrasa", opiera się na ostatnim zdjęciu z trybun stadionu Cracovii. Artykuł został zawieszony w wysokim miejscu strony głównej i póki co nie doczekał się żadnej korekty fałszywej informacji.

Lukas Podolski
Lukas PodolskiGrzegorz WajdaEast News

Kuriozalny artykuł pojawił się we wtorek na głównej stronie internetowego serwisu gazety "As". Obok newsów dotyczących nadchodzącego meczu Realu Madryt w Lidze Mistrzów nagle zauważyć można kafelek z postacią... Lukasa Podolskiego. Tytuł brzmi: "Od mistrza świata do ultrasa".

Układ czterech miniatur artykułów sportowych, w tym piłkarze świętujący zdobycie gola, piłkarz Realu Madryt w akcji, zawodnik z nagim torsem oraz dwóch piłkarzy w trakcie emocjonalnej wymiany gestów na boisku.
Artykuły w "Asie"as.commateriał zewnętrzny

Teza opiera się na fotografii "Poldiego" ze stadionu im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. 40-latek wrzucił na Instagrama to zdjęcie w ostatni weekend, gdy dopingował swojego Górnika grającego z Cracovią. Obecnie leczy uraz, dlatego nie mógł pomóc zespołowi.

"Teraz cieszy się piłką nożną z innej perspektywy: bardziej zagorzałego kibica" - czytamy w artykule. Czytającym może zapalić się lampka. Jak to "teraz"? Wyjaśnienie przychodzi w kolejnym akapicie.

Rewelacje madryckiego "Asa": Lukas Podolski zakończył karierę w październiku 2024 roku

Autorka tekstu "Asa" napisała: "Były napastnik był widziany z ultrasami Górnika Zabrze , klubu z polskiej ekstraklasy, drużyny, w której grał od 2021 roku aż do przejścia na emeryturę".

To się wydaje wręcz niewiarygodne, ale w kolejnych akapitach ta fałszywa informacja jest rozwijana. Dziennikarka podała nawet konkretny miesiąc rzekomego odejścia z futbolu, ale nie wiadomo, w jaki sposób ustaliła tę datę.

W wieku 40 lat Podolski od roku jest na emeryturze. Zdecydował się zakończyć karierę w październiku 2024 roku, po tym jak ciągłe kontuzje uniemożliwiły mu grę
As.com

"Będzie pamiętany za grę w takich klubach jak Bayern Monachium, Arsenal , Inter Mediolan i Galatasaray oraz za swój wkład w reprezentację, z którą rozegrał 130 meczów i strzelił 49 bramek, osiągając swój największy sukces: mistrzostwo świata w Brazylii w 2014 roku" - to ostatni akapit. Tutaj akurat wszystko się zgadza, bo Podolski zostanie w pamięci kibiców, ale na razie to nie czas na wspominanie jego wcześniejszych etapów kariery.

Mężczyzna z krótkimi włosami i zarostem siedzi przy stole w jasnoszarej koszulce, wykonując gesty dłońmi, tło stanowi duże okno wpuszczające rozproszone światło.
Lukas PodolskiHENNING KAISERAFP
Lukas Podolski
Lukas PodolskiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Lukas Podolski
Lukas PodolskiAFP
