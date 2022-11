W Ekstraklasie są na podium, ale prezes martwi się o utrzymanie

Widzew to największa pozytywna niespodzianka w lidze. Spośród trzech beniaminków spisuje się zdecydowanie najlepiej. Zwycięstwo z Koroną było dziewiątą wygraną w tym sezonie - więcej ma tylko lider Raków Częstochowa.

22 lata od ostatniego obronionego rzutu karnego

Tym razem wygrana Widzewowi przyszła z trudem, ale po dwóch porażkach z rzędu, piłkarze trenera Janusza Niedźwiedzia pokazali charakter i walkę do końca. Zwycięską bramkę strzelili w 91. minucie ( Mato Milos ), a wcześniej Henrich Ravas obronił rzut karnym po wymyślonym przez sędziego faulu Martina Kreuzrieglera. To pierwsza jedenastka obroniona przez bramkarza Widzewa w Ekstraklasie od... 11 listopada 2000 roku.

Dzięki wygranej Widzew jest trzeci w tabeli. Przegonić może go tylko Pogoń - musi wygrać co najmniej dwoma bramkami. Wtedy będzie miała tyle samo punktów, ale lepszy bilans bramkowy. W łódzkim klubie wciąż jednak myślą o utrzymaniu. Trener Niedźwiedź uznał, że potrzebne do tego jest 40 punktów, choć na przykład w poprzednim sezonie wystarczyło 35.