W 16. minucie meczu Lecha stało się to. Dramat gwiazdy, były potrzebne nosze

Po wielkim finale Pucharu Polski kibice piłki nożnej w naszym kraju mieli jeszcze jedno ważne do obejrzenia spotkanie. Wieczorem w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy w Lublinie Lecha Poznań podjął tamtejszy Motor. Rywalizacja jest bardzo ważna ze względu na układ tabeli.

W końcu "Kolejorz" jest liderem rozgrywek, natomiast Motor dość nieoczekiwanie może niebawem włączyć się do walki... o utrzymanie. W końcu przed sobotnim meczem ekipa trenera Stolarskiego nad 16. Widzewem Łódź miała tylko trzy "oczka" przewagi.

Obydwa zespoły na murawie pojawiły się w możliwie najsilniejszych zestawieniach. Rywalizacja toczyła się dość spokojnie. Mimo to w 16. minucie doszło do prawdziwego dramatu.

Ali Gholizadeh kontuzjowany. To wyglądało bardzo źle

Piłkarz pochodzący z Iranu wdarł się w pojedynek z jednym z zawodników Motoru. Niestety dla niego nie wywalczył piłki, a nawet musiał przeskoczyć gracza, który interweniował wślizgiem. Zainteresowany upadł jednak bardzo niefortunnie, a szczególnie ucierpiało lewe kolano.

Piłkarz po chwili padł na murawę i nie mógł się podnieść. Do tego kamery uchwyciły jego grymas bólu, a te obrazki nie napawają optymizmem - szczególnie w kontekście nadchodzącego mundialu.

Ostatecznie skrzydłowy opuścił murawę przy pomocy noszy. Wydaje się, że taki uraz może wyeliminować go z gry na długi czas. Aktualnie tablica wyników w Lublinie wskazuje 1:0 dla Lecha.

Ali Gholizadeh wykorzystał fatalny błąd Chovana Monika Wantoła INTERIA.PL

