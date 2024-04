Upadł na murawę w trakcie meczu z Lechem. Są nowe wieści na temat Ramireza

Nowe wieści na temat Daniego Ramireza. Hiszpan wysłał wiadomość

Przy Ramirezie natychmiast pojawiły się też służby medyczne. Lekarze opatrywali zawodnika przez kilka minut, a na murawie pojawiła się karetka. Hiszpan został położony na noszach i kiedy transportowano go do pojazdu, podniósł rękę z kciukiem uniesionym w górę, dając znać kibicom, że wszystko jest w porządku.

31-latek został przetransportowany do szpitala, by przejść odpowiednie badania, co potwierdziła rzeczniczka prasowa ŁKS-u Łódź, Marta Olżewska. Na razie nie wiadomo nic o przyczynach takiego zdarzenia, ani też nie ma żadnych wiadomości na temat wyników badań. Sam zainteresowany zdążył już za to wysłać uspokajającą wiadomość do kibiców na swoim Instastories.