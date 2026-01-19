Upadł milionowy transfer giganta Ekstraklasy. A miał być nową gwiazdą

Na początku stycznia Oskar Pietuszewski oficjalnie stał się zawodnikiem FC Porto. 17-letni wychowanek Jagiellonii zdążył już nawet zadebiutować w zespole "Smoków", czym zachwycają się portugalskie media.

Jasnym stało się, że białostocki klub szybko musi rozejrzeć się za następcą Pietuszewskiego, który w ofensywie dawał drużynie naprawdę wiele. Wszystko wskazywało na to, że do ekipy Adriana Siemieńca za moment, tuż przed wznowieniem rozgrywek Ekstraklasy trafi portugalski talent.

Nici z wielkiego transferu Jagiellonii. Fabrizio Romano ogłasza

Tymczasem okazuje się, że do transakcji... najprawdopodobniej nie dojdzie. "Jagiellonia rezygnuje z transferu Keyana Vareli po problemach związanych z podróżą piłkarza w celu podpisania kontraktu. Portugalski talent z reprezentacji U20 wraca do Servette" - przekazał w poniedziałkowe południe Fabrizio Romano.

Ponoć Varela był o krok podpisania umowy z polskim klubem, jednak na ostatniej prostej przeszkodziły kwestie pozasportowe. "Keyan Varela jest już w Turcji, ale Jagiellonia Białystok negocjuje jeszcze warunki indywidualnego kontraktu z piłkarzem. Sytuacja mogła zmienić się po informacjach o problemach pozaboiskowych zawodnika. Trwa sparing z CSKA Sofia. Klub chce dziś ostatecznie zamknąć ten temat" - pisał Tomasz Włodarczyk, który w kolejnym poście potwierdził upadek transferu.

Podczas trwającej kampanii portugalski talent rozegrał łącznie 15 spotkań, zanotował w nich jedną asystę. Prezentuje podobną charakterystykę, co Oskar Pietuszewski. Niestety wszystko wskazuje na to, że nie będzie nam dane oglądać Vareli na boiskach Ekstraklasy. Jego wartość rynkowa waha się w granicach dwóch milionów euro.

Pozaboiskowe problemy Portugalczyka opisał niedawno Szymon Janczyk. Ponoć 19-latek został zatrzymany ws. wymuszenia i porwania jednego z francuskich zawodników. Wraz z innymi sprawcami Varela miał domagać się od piłkarza pięciu tysięcy franków oraz grozić mu bronią.

"Policja dokonała aresztowań, a wśród zatrzymanych znalazł się piłkarz Servette FC, który twierdzi, że nie był świadomy całej sytuacji (...) Dotarłem do osób z otoczenia zawodnika, które twierdzą, że jest niewinny i nie grozi mu odpowiedzialność karna" - pisze Janczyk.

Oskar Pietuszewski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Adrian Siemieniec Aleksander Kalka AFP

