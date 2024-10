Ultimatum w klubie Ekstraklasy, los trenera wisi na włosku. Krok od drastycznej decyzji

Śląsk Wrocław zaczął swoje występy w PKO BP Ekstraklasie w bieżącym sezonie od wyniku 1:1 w starciu z Lechią Gdańsk i jeśli kibice ekipy z Dolnego Śląska liczyli, że ich ulubieńcy niebawem mocniej się rozkręcą w swojej grze, to... ich oczekiwania z pewnością nie zostały spełnione.

W łącznie dziewięciu dotychczasowych występach "Wojskowi" uzbierali zaledwie cztery punkty na... czterech remisach i ponieśli pięć porażek, w tym tę z 6 października w starciu przeciwko Cracovii, w której ulegli "Pasom" 2:4, mimo tego, że po pierwszych ośmiu minutach... wygrywali 2:0. Reklama

To wszystko sprawiło zaś, że sytuacja ŚW w tabeli jest nie do pozazdroszczenia - klub znalazł się na samym dnie ekstraklasowej klasyfikacji i do w miarę bezpiecznej lokaty traci 6-7 punktów. Nad WKS-em zebrały się ciemne chmury, a już szczególnie trudne jest położenie trenera Jacka Magiery. W jego temacie ciekawe wieści przedstawił Adam Sławinski z "Kanału Sportowego".

Reklama Strasbourg – Lens 2-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Posada Magiery wisi na włosku. Śląsk Wrocław musi zacząć wygrywać

Wedle najnowszych doniesień Magiera na razie pozostanie na swoim stanowisku, ale otrzymał on swoiste ultimatum - musi prędko wydobyć zespół z sportowego dołka i absolutnie kluczowe będą tu dwa spotkania po przerwie reprezentacyjnej - to z GKS-em Katowice (20 października na wyjeździe) i to ze Stalą Mielec (23 października na Tarczyński Arena).

Jeśli po tych dwóch meczach nie pojawi się postęp w grze "Wojskowych" to najprawdopodobniej Magiera będzie musiał rozglądać się za nowymi wyzwaniami już poza Śląskiem. Być może zarząd w ogóle nie dawałby mu już żadnej szansy, gdyby nie fakt, że 47-latek w ostatnich kampaniach osiągał we Wrocławiu wielkie rzeczy. Reklama

Jacek Magiera dokonał w Śląsku cudów. Czy stać go na kolejny?

Pod koniec sezonu 2022/2023 powrócił on do ŚW po roku przerwy i zdołał utrzymać drużynę w Ekstraklasie, a w poprzedniej kampanii... wywalczył z nią wicemistrzostwo kraju i tym samym doprowadził ją do walki w eliminacjach europejskich pucharów. Pytaniem pozostaje, czy Jacek Magiera znowu zdoła dokonać piłkarskiego cudu?

Jacek Magiera / Piotr Dziurman/REPORTER / East News

Jacek Magiera / Mateusz Birecki/REPORTER / East News