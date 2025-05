Ukraiński klub chce reprezentanta Polski. Media: trwają już rozmowy

Może się okazać, że etap kariery Maxiego Oyedele w Legii Warszawa potrwa tylko rok. Jak poinformował portal Meczyki.pl, pomocnikiem reprezentacji Polski i "Wojskowych" zainteresowany jest Szachtar Donieck . Ukraiński klub rozważa uruchomienie klauzuli wykupu piłkarza, wynosi ona 6 milionów euro. Jak podkreślił Tomasz Włodarczyk, połowa z tej kwoty trafiłaby do kasy Manchesteru United . "Czerwone Diabły" oddając zawodnika Legii, zapewniły sobie procent od transferu w przyszłości.

Kluczową kwestią pozostaje, czy sam Oyedele będzie zainteresowany przenosinami do Ukrainy. Co prawda od momentu wybuchu wojny w 2022 roku Szachtar mecze europejskich pucharów rozgrywa poza granicami kraju, ale tamtejsza liga funkcjonuje normalnie, drużyna występuje we Lwowie.