Ujawniono, co Papszun powiedział w szatni piłkarzom. I to tuż po zwycięstwie

Zdecydowanie nie tak sezon 2025/2026 piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy wyobrażała sobie Legia Warszawa. Zespół pod wodzą Edwarda Iordanescu spisywał się tragicznie, a nie inaczej było, gdy po nim stery przejął Inaki Astiz. Zespół miał długą serię bez wygranego meczu, a na ratunek w połowie kampanii przyszedł Marek Papszun.

Były opiekun Rakowa Częstochowa wyciągnął zespół z dołka i nie dość, że zapewnił klubowi utrzymanie, to jeszcze do ostatniej kolejki był zamieszany w walkę o miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach. By Legia zajęła 5. lokatę musiała ograć w ostatnim meczu Motor Lublin, a także liczyć na potknięcia Zagłębia Lubin oraz GKS-u Katowice.

Ostatecznie zespół z Warszawy wygrał z Motorem aż 4:0, natomiast do pełni szczęścia zabrakło jedynie porażki drużyny z Katowic (zremisowała 1:1 z Pogonią Szczecin). Mimo to w stolicy może panować optymizm, bowiem niewiele zapowiadało, że Legia pod wodzą Papszuna faktycznie włączy się do gry o czołowe lokaty.

Szkoleniowiec po ostatnim gwizdku rywalizacji z Motorem miał długą przemowę, a podczas niej podsumował sezon. Teraz ujawniono, co dokładnie powiedział.

To po meczu z Motorem powiedział Papszun. "Bylibyśmy mistrzem"

W środę w serwisie YouTube na oficjalnym kanale Legii pojawił się najnowszy vlog - właśnie z niedawnego meczu. Kamera dotarła nawet do szatni i dokładnie uchwyciła to, co przekazał piłkarzom Marek Papszun. Po pierwsze podziękował wszystkim za wykonaną pracę.

Do tego wskazał, że w rundzie wiosennej jego podopieczni punktowali na poziomie 1.9 pkt na mecz (zdobyli 30 pkt w jej trakcie). Wskazał, że gdyby grali tak przez cały sezon, to zdobyliby mistrzostwo Polski.

- Na pewno niedosyt jest, bo byliśmy jedno kopnięcie gdzieś z daleka od pucharów, ale to też pokazuje, jaką robotę wykonaliśmy. To wiele pokazuje, bo w 21. kolejce byliśmy na ostatnim miejscu. 30 punktów w tej rundzie zdobyliśmy, 1.9 średnia na mecz. Gdybyśmy tak punktowali, to bylibyśmy mistrzem. Popatrzcie tak na to, właśnie od tej strony. Doceńcie siebie i doceńcie co zrobiliście - przekazał.

Teraz kluby PKO BP Ekstraklasy czeka spora przerwa. Kolejny sezon rozpocznie się zapewne podobnie jak poprzednie - w połowie lipca. Na oficjalne potwierdzenie terminarza należy jednak nieco poczekać.

