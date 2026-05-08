Udany debiut w Ekstraklasie. Spektakularny gol. Raków wraca do gry o wszystko

Ewentualna porażka oznaczała dla Rakowa utratę szans na mistrzowski tytuł i komplikacje w walce o miejsce w europejskich pucharach. Po przegranym w miniony weekend finale Pucharu Polski z posadą pożegnał się trener Łukasz Tomczyk. Dziś debiut na szkoleniowym stanowisku zaliczał Dawid Kroczek.

Kielczanie pamiętali jesienne starcie z "Medalikami". Na swoim terenie polegli wówczas 1:4. To ich najdotkliwsza porażka w tym sezonie.

Raków - Korona. Do przerwy bez wystrzału. Potem dwa szybkie ciosy, kapitalny gol na otwarcie

Bohaterem pierwszych fragmentów spotkania okazał się Wiktor Długosz. Choć niekoniecznie pozytywnym. Pomocnik Korony już w 2. minucie bezpardonowo zaatakował rywala i... doznał urazu. Wrócił do gry, ale po kilkunastu minutach scenariusz się powtórzył - twarde wejście i ponowne kłopoty zdrowotne.

Długosz zobaczył żółtą kartkę i został od razu ściągnięty z murawy. Nie był w stanie kontynuować meczu. Kielczanie bardzo chcieli dyktować warunki gry, ale efekt ich starań był co najwyżej komiczny.

Poziom spotkania nie mógł zachwycić nawet koneserów. Publika ożywiła się dopiero krótko przed przerwą. Wydawało się, że we własnym polu karnym ręką zagrywał Kostas Sotiriou. Gospodarze domagali się "jedenastki". Arbiter nie dostrzegł jednak przewinienia.

Szybka analiza pierwszej części meczu lepiej udała się Częstochowianom. Skuteczność wykazali wkrótce po wznowieniu gry. Nie minął kwadrans, a prowadzili różnicą dwóch goli.

Rezultat fantastycznym uderzeniem otworzył Lamine Diaby-Fadiga. Przymierzył przewrotką z bocznej linii pola bramkowego i było 1:0. Xavier Dziekoński nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia.

Dosyć szybko wyrównać mógł Antonin, ale w dogodnej sytuacji fatalnie minął się z piłką. W odpowiedzi Raków przeprowadził kolejny zabójczy atak. Tym razem Diaby-Fadiga wcielił się w rolę asystenta - wycofał futbolówkę na szesnasty metr do Marko Bulata, ten huknął nie do obrony i było 2:0!

Do końcowego gwizdka pozostawało jeszcze ponad pół godziny gry. Żaden z bramkarzy już nie skapitulował. Przed wyższą porażką uchronił gości Dziekoński.

W doliczonym czasie piłkę do siatki "Scyzoryków" skierował jeszcze Patryk Makuch, ale po analizie VAR trafienie nie zostało zaliczone.

Lawirująca nad strefą spadkową Korona wygrała w tym roku dwa pierwsze mecze wyjazdowe - z Legią i Radomiakiem. Potem wszystkie przegrała. Seria potknięć w gościnie urosła właśnie do pięciu potyczek.

Statystyki meczu Raków Częstochowa 2 - 0 Korona Kielce Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 14 11 Strzały celne 5 3 Strzały niecelne 4 6 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 89 71

W tej sytuacji Xavier Dziekoński interweniował bezbłędnie. Czystego konta w Częstochowie nie zdołał jednak zachować Waldemar Deska PAP

Lamine Diaby-Fadiga (na pierwszym planie) ponownie na liście strzelców Tomasz Karczewski/ArenaAkcji Newspix.pl

Dawid Kroczek ma za sobą pierwszy triumf w roli trenera Rakowa Tomasz Karczewski/ArenaAkcji Newspix.pl

Roman Kosecki zażartował z Mbappe. "Ciekawe, czy wygra Ligę Mistrzów" Polsat Sport