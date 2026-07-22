Sport na Białorusi od dekad jest bezpośrednio podporządkowany kaprysom urzędującego od 1994 roku prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Popularny "Baćka" szczególnie ukochał sobie hokej, a z aktywności sportowej urządził sobie sprawny mechanizm propagandowy. Głowa państwa wielokrotnie ingerowała w sprawy różnych dyscyplin sportowych.

Nie jest tajemnicą, że najbardziej wygodną ścieżką dla sportowców jest zachowywanie bierności oraz podporządkowanie się reżimowi. Przez lata żaden z nich nie miał jakiegokolwiek interesu w tym, by sprzeciwiać się władzy. Dla wielu sytuacja zmieniła się latem 2020 roku, gdy po wyborach prezydenckich w kraju wybuchły protesty.

Wówczas kluczową decyzję dla swojego dalszego życia i kariery podjął Ijla Szkurin. Dzisiaj tego napastnika znamy przede wszystkim z występów w polskiej Ekstraklasie. Wtedy jednak był zawodnikiem powiązanego z Kremlem CSKA Moskwa. Białorusin wypowiedział posłuszeństwo władzy, za co spotkały go ogromne konsekwencje.

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Poparł białoruską opozycję, musiał uciekać z ojczyzny. Losy Ilji Szkurina po wyborach prezydenckich

Apogeum nieposłuszeństwa względem Łukaszenki wybuchło w sierpniu 2020 roku, tuż po wyborach prezydenckich. Według oficjalnych wyników aktualna głowa państwa wygrała elekcję osiągając 80% poparcia. Tuż po ogłoszeniu wyników wybuchły zamieszki. Protestujący w całym kraju wprost zarzucali sfałszowanie wyników, a za prawdziwą zwyciężczynię uznawaną reprezentantkę opozycji Swiatłanę Cichanouską.

Do wzburzonych obywateli dołączyła również część sportowców. W tym gronie znalazł się również Szkurin. Napastnik był jednym z sygnatariuszy listu na rzecz uczciwych wyborów i przeciwstawiania się przemocy.

Szerokim echem odbił się wpis zamieszczony przez niego w mediach społecznościowych, w którym zrezygnował z gry w reprezentacji Białorusi do czasu, aż prezydentem jego kraju pozostanie Łukaszenka.

- Po raz kolejny dowiedziałem się o umieszczeniu mnie na rozszerzonej liście reprezentacji za pośrednictwem mediów społecznościowych, dlatego też zamieszczam odpowiedź tutaj. Odmówiłem reprezentowania interesów drużyny narodowej, dopóki u władzy będzie reżim Łukaszenki. Niech żyje Białoruś - ogłosił Szkurin w sierpniu 2020 roku (cytat za portalem legia.net).

Ten ruch przyniósł Szkurinowi ogromne kontrowersje. O piłkarza zaczęła się upominać białoruska władza, a jego kariera z dnia na dzień stała się zagrożona. Taka jest cena przeciwstawienia się prezydentowi Łukaszence.

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Groźba deportacji i wcielenia do armii. Szkurin schronienie znalazł w Polsce

- Zrobiłem to, gdy zobaczyłem, jak do ludzi strzelano i rzucano granaty. Wtedy doszło do masowych represji i bezprawia władz. Zrobiłem to, co mogłem, by wesprzeć rodaków - mówił po latach Szkurin w rozmowie z "Rzeczpospolitą.

Białoruskie władze nie miały zamiaru odpuścić mu tego gestu. Dziennikarz Igor Tsyganyk otwarcie przyznał, że reżim Łukaszenki chciał doprowadzić do deportacji zawodnika z Rosji. Tam miało go spotkań wcielenie do armii. - Jeden z trenerów młodzieżowej reprezentacji Białorusi powiedział nam wprost, że jeżeli Szkurin przyjedzie do kraju, zostanie zabrany do wojska - opowiadał cytowany przez Sport24 agent zawodnika Valery Isaev.

Szkurin ostatecznie pozostał w Rosji jeszcze przed kilka miesięcy. Zimą 2021 roku zawodnik został wypożyczony do Dynama Kijów. Na Ukrainie macki reżimu Łukaszenki nie sięgały, przez co zapowiadana deportacja nie odbyła się. Nie oznaczało to jednak, że w Kijowie było bezpiecznie. Tuż po rozpoczęciu inwazji zbrojnej Rosjan Szkurin został wypożyczony do Rakowa Częstochowa.

- Po napaści Rosji pomagaliśmy mu później uciec do Polski ze wsparciem waszego konsula, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni Polakom - opowiadał w "WP SportoweFakty" czołowy białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka.

Po latach Szkurina dopadła przeszłość. Z niektórych wyjazdów musi rezygnować

Szkurin w naszym kraju zadomowił się na dobre. Po okresie gry w Rakowie co prawda był wypożyczony do izraelskiego Maccabi Petach Tikwa lecz po roku wrócił do Polski, gdzie pozostał do dzisiaj. Białorusin grał w Stali Mielec i Legii Warszawa, a obecnie reprezentuje barwy GKS-u Katowice.

Po pięciu latach Szkurin po raz kolejny odczuł konsekwencje przeciwstawienia się władzy. Białorusin grający wówczas w Legii nie mógł polecieć wraz z zespołem na mecze europejskich pucharów do Kazachstanu i Szkocji. W pierwszym z przypadków piłkarz obawiał się zagrożenia ze strony białoruskich służb.

Wyjazd na Wyspy Brytyjskie był wykluczony ze względu na brak wizy. Podróżujący na polskich dokumentach Szkurin nie otrzymał na czas dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Gdyby chciał podróżować na białoruskim paszporcie, musiałby udać się do Mińska. Taka podróż groziłaby jednak więzieniem lub wcieleniem do wojska.

- Klub złożył wniosek o wizę dla Ilji Szkuiyna i podjął dodatkowe starania, aby przyspieszyć formalności wizowe. Skomplikowana sytuacja formalno-prawna zawodnika spowodowała, że proces uzyskania pozwolenia na wjazd do Szkocji w tak krótkim terminie był niemożliwy - tłumaczyła na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" Aleksandra Kalinowska, dyrektor ds. komunikacji i marketingu Legii.





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