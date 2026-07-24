Od wielkiego hitu nowy sezon w PKO BP Ekstraklasie rozpocznie Legia Warszawa. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna już w premierowej kolejce zmierzy się w Szczecinie z tamtejszą Pogonią. I to będzie zdecydowanie spore wyzwanie dla zespołu, który z pewnością aspiruje o wyższe miejsce w ligowej tabeli, niż dopiero szóste.

Niemniej jednak należy pamiętać, jaką drogę w ostatnim czasie przeszła Legia. W połowie minionego sezonu doszło do roszady na stanowisku trenera, a na ławce po długich negocjacjach w końcu zameldował się Marek Papszun. Nie inaczej było również w strukturach klubu.

Na początku 2026 roku legijny ster decyzją Dariusza Mioduskiego trafił do Marcina Herry. Mimo upływu czasu wokół działacza wciąż jest głośno, a niedawno media obiegły dość sensacyjne informacje, jakoby miał on startować w wyborach na prezydenta FIFA. Co z jego pozycją w Legii? Aktualny prezes Legii w rozmowie z portalem WP SportoweFakty przyznał, że Mioduski rozlicza go z zarządzania klubem.

- Darek jest właścicielem klubu, który świadomie powierzył mi jego bieżące zarządzanie. I z tego mnie rozlicza - powiedział.

Herra ujawnia ws. Mioduskiego. "Raz na jakiś czas"

Do tego dodał, że Mioduski nie bierze udziału w bieżących sprawach ani nie miesza się w decyzje klubu. Panowie rozmawiają ze sobą raz na jakiś czas, a głównym tematem jest kierunek, w jakim zmierza cała Legia. Co ciekawe, współpracownik ujawnił także, że 62-latek skupił się na sprawach międzynarodowych.

Darek nie bierze udziału w codziennych decyzjach. Raz na jakiś czas rozmawiamy i oczywiste jest to, że omawiamy kierunek, w którym idziemy. Natomiast przede wszystkim skoncentrował się na roli właścicielskiej i tematach międzynarodowych

Jak już wspomnieliśmy, Legia Warszawa sezon rozpocznie od wyjazdowego starcia z Pogonią Szczecin. Mecz odbędzie się w piątek 24 lipca, natomiast pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Piłkarze Legii Warszawa Marek Antoni Iwanczuk AFP

Dariusz Mioduski związany jest z Legią od 2012 roku Foto Olimpik AFP





Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych informacjach ze świata futbolu. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.PL