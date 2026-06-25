Tym transferem zszokowali Polskę. To nie koniec. Ofensywa trwa

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Transferowe lato w polskiej piłce rozpoczęło się od naprawdę mocnego akcentu - Korona Kielce bowiem mocno niespodziewanie sprowadziła do siebie Patrika Hellebranda, bijąc w ten sposób własny rekord transferowy. To jednak nie wszystko - ekipa z woj. świętokrzyskiego sposobi się do kolejnych hitów, a przynajmniej tak wynika ze słów trenera Jacka Zielińskiego.

Jacek Zieliński i piłkarze Korony Kielce na murawie, zawodnik z numerem 21 na pierwszym planie.
Jacek Zieliński wśród graczy Korony KielceDawid FiguraNewspix.pl

W połowie czerwca polskie media obiegła mocno niespodziewana wiadomość - Korona Kielce ogłosiła bowiem naprawdę mocny transfer, sprowadzając w swe szeregi Patrika Hellebranda.

Czech, nominowany za swą grę w PKO BP Ekstraklasie w kampanii 25/26 do nagrody pomocnika sezonu (którą ostatecznie zgarnął jednak Bartosz Nowak) przeniósł się do "Złocisto-Krwistych" z Górnika Zabrze za zawrotne 1,7 mln euro, co stanowi rekord Korony. Kielczanie jednak najwyraźniej nie mają zamiaru wyhamowywać...

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Korona Kielce szykuje kolejne transfery. Trener Zieliński ujawnił

Jacek Zieliński, trener zespołu z woj. świętokrzyskiego, podczas środowego spotkania z dziennikarzami zdradził, że to w zasadzie był jedynie start swoistej ofensywy ze strony jego klubu.

"Rozmawiamy z Pawłem Golańskim [dyrektorem sportowym - dop. red.] i będą jeszcze dwa dobre transfery do klubu" - orzekł szkoleniowiec, cytowany przez Tomasza Galińskiego z portalu "WP SportoweFakty".

"Na pewno jest nam potrzebny zawodnik na skrzydło, który da element jakości i szybkości. Przy transferze Resty [odszedł do GKS Katowice - dop.] zastanawiamy się nad zawodnikiem lewonożnym do obrony. Nie będę składał deklaracji, że te dwa transfery i koniec, bo coś może się jeszcze wydarzyć" - wskazał Zieliński, podkreślając jednak, że potrzebna jest ewolucja zamiast rewolucji.

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Korona Kielce nie chcę znowu skończyć w dolnej części tabeli Ekstraklasy

Korona Kielce zakończyła poprzedni sezon na 11. miejscu w tabeli Ekstraklasy - tym bardziej więc przejęcie Hellebranda od wicemistrzów z Górnika okazało się zaskakującym ruchem. Jak jednak widać "Scyzory" mają ambicje na znacznie wyższe lokaty w klasyfikacji ligowej...

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Oficjalna piłka meczowa Ekstraklasy umieszczona na specjalnym postumencie na tle boiska piłkarskiego.
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