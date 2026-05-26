Tylko Podolski może to załatwić. Gwiazdy dla Górnika, padły dwa nazwiska

Dariusz Ostafiński

- Górnik i GKS, to dwie największe niespodzianki sezonu. Górnik szczególnie, bo nie ma wielkich nazwisk, a wygrał Puchar Polski i zagra w Lidze Mistrzów. Tę drużynę fajnie się oglądało. Biegała, walczyła, grała na tak. Jednak pewnych rzeczy nie da się oszukać, w Zabrzu potrzebują teraz więcej jakości - mówi nam Marek Motyka, były trener Górnika, którego działacze już robią wszystko, żeby tej jakości było więcej. W Zabrzu możliwe są wzmocnienia aż na sześciu pozycjach.

Lukas Podolski może wszystko. Załatwi dla Górnika Zabrze wielkie gwiazdy, wyważy niejedne drzwi.Andrzej IwańczukEast News

Marek Motyka trzy razy był trenerem Górnika Zabrze, dwa razy ratował go przed spadkiem. - To były czasy, gdy nie było tego pięknego stadionu, a w klubie zawsze czegoś brakowało - mówi nam 68-latek. - A kiedy teraz patrzyłem na Górnika, to nie mogłem uwierzyć, jak to możliwe, że grają tak ładnie dla oka. Awans do Ligi Mistrzów nie wziął się znikąd - przekonuje Motyka.

Transfery. Górnik Zabrze ma konkretne potrzeby

Oczywiście to, co wystarczyło na PKO Ekstraklasę, raczej nie przyniesie sukcesu w europejskich pucharach. W Górniku już miesiąc temu mówili, że szukają bramkarza, lewego i środkowego obrońcy, ofensywnego pomocnika i dwóch napastników. Teraz dodatkowo mówi się o poszerzeniu kadry, bo dojdzie większa liczba spotkań, a drużyna ma grać na trzech frontach.

Oferty gry w Górniku dostali Afimico Pululu i Arkadiusz Milik. Dyrektor sportowy Górnika Łukasz Milik studzi jednak emocje. Mówi, że Pululu ma lepsze propozycje, a jego brat Arek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. - To są jednak świetne pomysły i gwiazdy, jakich potrzebuje Górnik - zauważa Motyka. - Jasne, że Górnik musi być ostrożny z finansami, ale na grze w pucharach można zarabiać, a bez jakości nie da się tego zrobić.

"Podolski może przekonać gwiazdora"

- Nie uważam, żeby Górnik był w wyścigu o Pululu na straconej pozycji. Podolski, czyli nowy właściciel Górnika, to jest taka osoba, która zdecydowanie może przekonać tego piłkarza. Może mu powiedzieć: pomóż nam, a ja dam ci kontakty, które otworzą ci wszystkie drzwi w Europie. Pululu może zarobić i zyskać przychylność człowieka, którego w piłkarskim świecie znają wszyscy. Z punktu widzenia interesów Górnika atak Pululu, Milik mógłby wyważyć niejedne drzwi. Milik jest po kontuzjach, ale to wciąż kawał piłkarza - komentuje Motyka.

Nasz rozmówca przekonuje, że Górnik, wykorzystując popularność i kontakty prezesa może mocno zaskoczyć na transferowej giełdzie. - Przecież, jak on będzie chciał, to zadzwoni do kilku kolegów z Europy i ściągnie utalentowanych zawodników, którzy nie mają miejsca w Bundeslidze, a w Górniku mogliby się ogrywać. Jeden telefon do Bayernu Monachium, czy innego klubu może zdziałać cuda.

Inna sprawa, że na razie nawet kolejne wypożyczenie Marcela Łubika z Augsburga nie jest przesądzone. Niemcy dali na to zgodę, ale Górnik chce w umowie zapisów gwarantujących im zyski z promocji. W Zabrzu uznali, że skoro pokażą Łubika w Lidze Mistrzów, to też chcą na tym zarobić, a nie tylko pracować na to, żeby całą śmietanką spił Augsburg.

Górnik na placu budowy

W ogóle to na razie Górnik jest na placu budowy. Pewne jest tylko to, że zostaje Josema, a odchodzi Paweł Olkowski. Natomiast wiele spraw jest rozgrzebanych i daleko im do finału. Martwić może choćby to, że realne jest odejście Patrika Hellebranda. Zgłosił się po niego turecki Bursaspor, ale dotąd nie przestawił konkretnej oferty.

- Myślę, że w Górniku wszystko sobie ułożą. Znają się na rzeczy i mają świetny sztab. Dyrektor sportowy Łukasz Milik ma głowę na karku. To jest taka wartość dodana do popularnego właściciela. Z finansami też nie powinno być źle. Podolski to przecież biznesmen i z tego, co wiem, to radzi sobie w tej branży całkiem nieźle - kwituje Motyka, a my możemy tylko dodać, że Górnik dzięki ostatnim sukcesom zarobił dodatkowe miliony. To też powinno pomóc.

Lukas Podolski w barwach Górnika Zabrze
Lukas Podolski w barwach Górnika ZabrzeGrzegorz Wajda/REPORTERReporter
Arkadiusz Milik
Arkadiusz MilikDanilo Di GiovanniAFP
Afimico Pululu
Afimico PululuMichal Janek/REPORTER East News


