Tylko Podolski może to załatwić. Gwiazdy dla Górnika, padły dwa nazwiska

Marek Motyka trzy razy był trenerem Górnika Zabrze, dwa razy ratował go przed spadkiem. - To były czasy, gdy nie było tego pięknego stadionu, a w klubie zawsze czegoś brakowało - mówi nam 68-latek. - A kiedy teraz patrzyłem na Górnika, to nie mogłem uwierzyć, jak to możliwe, że grają tak ładnie dla oka. Awans do Ligi Mistrzów nie wziął się znikąd - przekonuje Motyka.

Transfery. Górnik Zabrze ma konkretne potrzeby

Oczywiście to, co wystarczyło na PKO Ekstraklasę, raczej nie przyniesie sukcesu w europejskich pucharach. W Górniku już miesiąc temu mówili, że szukają bramkarza, lewego i środkowego obrońcy, ofensywnego pomocnika i dwóch napastników. Teraz dodatkowo mówi się o poszerzeniu kadry, bo dojdzie większa liczba spotkań, a drużyna ma grać na trzech frontach.

Oferty gry w Górniku dostali Afimico Pululu i Arkadiusz Milik. Dyrektor sportowy Górnika Łukasz Milik studzi jednak emocje. Mówi, że Pululu ma lepsze propozycje, a jego brat Arek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. - To są jednak świetne pomysły i gwiazdy, jakich potrzebuje Górnik - zauważa Motyka. - Jasne, że Górnik musi być ostrożny z finansami, ale na grze w pucharach można zarabiać, a bez jakości nie da się tego zrobić.

"Podolski może przekonać gwiazdora"

- Nie uważam, żeby Górnik był w wyścigu o Pululu na straconej pozycji. Podolski, czyli nowy właściciel Górnika, to jest taka osoba, która zdecydowanie może przekonać tego piłkarza. Może mu powiedzieć: pomóż nam, a ja dam ci kontakty, które otworzą ci wszystkie drzwi w Europie. Pululu może zarobić i zyskać przychylność człowieka, którego w piłkarskim świecie znają wszyscy. Z punktu widzenia interesów Górnika atak Pululu, Milik mógłby wyważyć niejedne drzwi. Milik jest po kontuzjach, ale to wciąż kawał piłkarza - komentuje Motyka.

Nasz rozmówca przekonuje, że Górnik, wykorzystując popularność i kontakty prezesa może mocno zaskoczyć na transferowej giełdzie. - Przecież, jak on będzie chciał, to zadzwoni do kilku kolegów z Europy i ściągnie utalentowanych zawodników, którzy nie mają miejsca w Bundeslidze, a w Górniku mogliby się ogrywać. Jeden telefon do Bayernu Monachium, czy innego klubu może zdziałać cuda.

Inna sprawa, że na razie nawet kolejne wypożyczenie Marcela Łubika z Augsburga nie jest przesądzone. Niemcy dali na to zgodę, ale Górnik chce w umowie zapisów gwarantujących im zyski z promocji. W Zabrzu uznali, że skoro pokażą Łubika w Lidze Mistrzów, to też chcą na tym zarobić, a nie tylko pracować na to, żeby całą śmietanką spił Augsburg.

Górnik na placu budowy

W ogóle to na razie Górnik jest na placu budowy. Pewne jest tylko to, że zostaje Josema, a odchodzi Paweł Olkowski. Natomiast wiele spraw jest rozgrzebanych i daleko im do finału. Martwić może choćby to, że realne jest odejście Patrika Hellebranda. Zgłosił się po niego turecki Bursaspor, ale dotąd nie przestawił konkretnej oferty.

- Myślę, że w Górniku wszystko sobie ułożą. Znają się na rzeczy i mają świetny sztab. Dyrektor sportowy Łukasz Milik ma głowę na karku. To jest taka wartość dodana do popularnego właściciela. Z finansami też nie powinno być źle. Podolski to przecież biznesmen i z tego, co wiem, to radzi sobie w tej branży całkiem nieźle - kwituje Motyka, a my możemy tylko dodać, że Górnik dzięki ostatnim sukcesom zarobił dodatkowe miliony. To też powinno pomóc.

Lukas Podolski w barwach Górnika Zabrze Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Arkadiusz Milik Danilo Di Giovanni AFP

Afimico Pululu Michal Janek/REPORTER East News





