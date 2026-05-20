Twarda decyzja przed finiszem Ekstraklasy. Gol anulowany. Emocje sięgają zenitu
Polak nie został królem strzelców Ekstraklasy od blisko dekady. Jako ostatni tej sztuki dokonał Marcin Robak w sezonie 2016/17. W najbliższy weekend może dojść do przełomu. Szansę na snajperskie berło zachowuje Karol Czubak z Motoru Lublin. Nie będzie jednak łatwo. Właśnie odebrano mu jedno trafienie z poprzedniej kolejki, a w ostatniej serii gier kunszt egzekutora będzie musiał potwierdzić na obiekcie warszawskiej Legii.
"Po analizie sytuacji i konsultacjach z Kolegium Sędziów PZPN organizator rozgrywek PKO BP Ekstraklasy zdecydował o uznaniu Bartosza Wolskiego za strzelca bramki na 1:1 dla Motoru Lublin w meczu 33. kolejki z Cracovią" - to treść środowego komunikatu Ekstraklasy SA.
Wspomniane spotkanie zakończyło się remisem 3:3. W pomeczowym protokole Karol Czubak widniał początkowo jako autor dwóch goli. To jego kosztem przyznano jedno trafienie Wolskiemu.
Finał sezonu w Ekstraklasie. Pasjonujący wyścig po koronę króla strzelców. Polak po blisko dekadzie?
Czubak był samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców ledwie przez cztery dni. Po decyzji Ekstraklasy SA jego snajperski dorobek został zredukowany z 19 do 18 goli. To sprawia, że wyścig po snajperskie berło nabiera dodatkowych emocji.
Tyle samo bramek ma bowiem na koncie Tomasz Bobczek z Lechii Gdańsk. W miniony weekend Słowak trafił do siatki w meczu z Legią Warszawa (1:2). Był to jego pierwszy gol zdobyty z akcji od 31 stycznia. Później dorobek powiększał trzykrotnie tylko strzałami z rzutu karnego.
W ostatniej kolejce sezonu Czubak będzie miał naprzeciw siebie właśnie bramkarza Legii, gdy Motor zawita na Łazienkowską. Z kolei Bobczek postara się o kolejne trafienia na obiekcie najsłabszej drużyny ligi - Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.
Za ich plecami czają się jeszcze Mikael Ishak z Lecha Poznań (16 goli) i Jonatan Brunes z Rakowa Częstochowa (15).
Czy po niemal dekadzie doczekamy się polskiego króla strzelców Ekstraklasy? Ostatnim rodzimego chowu snajperem, któremu się to udało, był Marcin Robak. W sezonie 2016/17 okazał się niedoścignionym egzekutorem w barwach "Kolejorza".
Wszystkie mecze 34. kolejki Ekstraklasy rozpoczną się 23 maja (sobota) o godz. 17:30.