Twarda decyzja przed finiszem Ekstraklasy. Gol anulowany. Emocje sięgają zenitu

Łukasz Żurek

Polak nie został królem strzelców Ekstraklasy od blisko dekady. Jako ostatni tej sztuki dokonał Marcin Robak w sezonie 2016/17. W najbliższy weekend może dojść do przełomu. Szansę na snajperskie berło zachowuje Karol Czubak z Motoru Lublin. Nie będzie jednak łatwo. Właśnie odebrano mu jedno trafienie z poprzedniej kolejki, a w ostatniej serii gier kunszt egzekutora będzie musiał potwierdzić na obiekcie warszawskiej Legii.

Karol Czubak (w środku) w ostatniej kolejce powalczy o tytuł króla strzelców MATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRASPORTNewspix.pl

"Po analizie sytuacji i konsultacjach z Kolegium Sędziów PZPN organizator rozgrywek PKO BP Ekstraklasy zdecydował o uznaniu Bartosza Wolskiego za strzelca bramki na 1:1 dla Motoru Lublin w meczu 33. kolejki z Cracovią" - to treść środowego komunikatu Ekstraklasy SA.

Wspomniane spotkanie zakończyło się remisem 3:3. W pomeczowym protokole Karol Czubak widniał początkowo jako autor dwóch goli. To jego kosztem przyznano jedno trafienie Wolskiemu.

Czubak był samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców ledwie przez cztery dni. Po decyzji Ekstraklasy SA jego snajperski dorobek został zredukowany z 19 do 18 goli. To sprawia, że wyścig po snajperskie berło nabiera dodatkowych emocji.

Tyle samo bramek ma bowiem na koncie Tomasz Bobczek z Lechii Gdańsk. W miniony weekend Słowak trafił do siatki w meczu z Legią Warszawa (1:2). Był to jego pierwszy gol zdobyty z akcji od 31 stycznia. Później dorobek powiększał trzykrotnie tylko strzałami z rzutu karnego.

W ostatniej kolejce sezonu Czubak będzie miał naprzeciw siebie właśnie bramkarza Legii, gdy Motor zawita na Łazienkowską. Z kolei Bobczek postara się o kolejne trafienia na obiekcie najsłabszej drużyny ligi - Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

Za ich plecami czają się jeszcze Mikael Ishak z Lecha Poznań (16 goli) i Jonatan Brunes z Rakowa Częstochowa (15).

Czy po niemal dekadzie doczekamy się polskiego króla strzelców Ekstraklasy? Ostatnim rodzimego chowu snajperem, któremu się to udało, był Marcin Robak. W sezonie 2016/17 okazał się niedoścignionym egzekutorem w barwach "Kolejorza".

Wszystkie mecze 34. kolejki Ekstraklasy rozpoczną się 23 maja (sobota) o godz. 17:30.

Karol Czubak
Tomasz Bobczek


