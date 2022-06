TVP chce wkroczyć do walki o prawa do Ekstraklasy. Wysoka oferta

Do końca czerwca trwa czas zgłoszeń do przetargu o prawa do pokazywania meczów PKO Ekstraklasy w latach 2023-2027. Jako najmocniejszych kandydatów wymieniano dotychczasowego właściciela większości praw Canal+, a także działającą od niespełna roku w Polsce platforma streamingowa Viaplay. Teraz do gry ma się włączyć TVP. Ta druga przejęła niedawno prawa do pokazywania Premier League.

Ekstraklasa. TVP wkracza do walki o prawa do transmisji

Zdaniem dziennikarza Telewizja Polska rozważa złożenie oferty obejmującej cały pakiet, zamiast dotychczasowej sublicencji na wybrane spotkania. To oznaczałoby wydatek w okolicach 300 milionów złotych za sezon. Istnieje także możliwość odsprzedania części praw innym podmiotem, co siłą rzeczy podzieliłoby koszty.

