Już w piątek do gry wracają rozgrywki Ekstraklasy. Zimowa przerwa była bardzo ciekawa, jeśli chodzi o ruchy transferowe poszczególnych drużyn. Bank po raz kolejny rozbił Widzew Łódź, który sprowadził m.in. reprezentantów Polski Bartłomieja Drągowskiego i Przemysława Wiśniewskiego, a także doświadczonego w rozgrywkach Ligi Mistrzów Lukasa Leragera. Łodzianie kupując Osmana Bukariego mieli wyłożyć na stół pięć milionów euro, co stanowi nowy rekord naszej ligi.

Najwięcej pieniędzy na jednym transferze zarobiła jednak Jagiellonia Białystok. Oskar Pietuszewski od dłuższego czasu cieszył się ogromnym zainteresowaniem całej rzeszy klubów. Wybór padł ostatecznie na kierunek, który Polakom kojarzy się ostatnio wyśmienicie. 17-letni skrzydłowy za 10 milionów euro przeszedł do FC Porto. W swoim debiucie Pietuszewskim "wypracował" rzut karny, który dał "Smokom" triumf w starciu z Vitorią Guimaraes.

Bierna na rynku transferowy nie była również Pogoń Szczecin. Po kilkuletnich wojażach na południu Europy do ojczyzny powrócił Karol Angielski. "Portowcy" dodatkowo sięgnęli jeszcze po reprezentanta Węgier Attilę Szalaia oraz Kellyna Acostę z amerykańskiej MLS.

Adrian Przyborek opuszcza Ekstraklasę. Kolejnym celem włoska Serie A

Pogoń pierwszy tegoroczny mecz Ekstraklasy rozegra w niedzielne południe w Lublinie. W potyczce z Motorem "Portowcy" będą musieli radzić sobie bez jednej z większych gwiazd. 19-letni Adrian Przyborek był łakomym kąskiem na rynku transferowym, a działacze klubu ze Szczecina nie zamierzali przegapić takiej okazji.

Przed kilkoma dniami w mediach pojawiła się informacja, jakoby usługami Przyborka zainteresowane było włoskie Lazio. Klub Serie A zdaniem portalu "meczyki.pl" miał oferować 4,5 miliona euro plus bonusy, co w całości może złożyć się na kwotę siedmiu milionów euro. Pogoń nie miała zamiaru odpuszczać takiej okazji, a Przyborek wyjechał z ojczyzny. Klub ze stolicy Włoch w piątek ogłosił pozyskanie Adriana Przyborka.

Przyborek na boiskach Ekstraklasy w barwach Pogoni zadebiutował w lutym 2023 roku. Reprezentant Polski do lat 19 żegna się z naszą ligą notując łącznie 69 występów oraz cztery gole.

Czysto teoretycznie Przyborek mógłby zadebiutować w barwach nowego klubu już w piątek, zaledwie kilka godzin po podpisaniu umowy. Dziewiąte w tabeli Lazio o godzinie 20:45 zmierzy się z Genoą. W praktyce taki występ jest oczywiście bardzo mało prawdopodobny, między innymi ze względów proceduralnych.

Adrian Przyborek z Pogoni Szczecin, jeden z podstawowych graczy kadry U-19 Tomasz Kowalczuk/REPORTER Reporter

Maurizio Sarri TIZIANA FABI / AFP AFP

Adrian Przyborek i kapitan Pogoni Szczecin Kamil Grosicki Artur Barbarowski East News

