Trzy tytuły mistrzowskie, 328 gier w Ekstraklasie. Nie do wiary, gdzie wylądował

"Lider się wzmacnia i to nie 1 kwietnia. Witamy Duszan na pokładzie" - to treść postu zamieszczonego na facebookowym profilu Stoczniowca Gdańsk w późne poniedziałkowe popołudnie.

Szczegółów kontraktu nie ujawniono, ale ogłoszony angaż wywołał w sieci poruszenie. Do zespołu występującego w klasie okręgowej dołącza trzykrotny mistrz Polski i czterokrotny zdobywca krajowego pucharu. W wieku 40 lat wciąż głodny futbolu.

Duszan Kuciak wraca do gry. Tym razem powalczy o mistrzostwo klasy okręgowej

Sensacyjny pozostaje fakt, że jeszcze przed paroma miesiącami Słowak figurował w kadrze ekstraklasowego Rakowa Częstochowa. Trafił tam na początku ubiegłego roku w ramach transferu medycznego. Potem został na kolejny sezon.

Kuciak był pod Jasną Górą tyko zmiennikiem. Zaliczył w barwach tego zespołu jedno spotkanie. "Medaliki" uległy w nim Górnikowi Zabrze (0:1) przed własną publicznością.

Rutynowany golkiper trafił do Polski w 2011 roku. W Ekstraklasie rozegrał w sumie 328 meczów. Czyste konto bramkowe zachował w 124 występach. Po trofea sięgał z Legią Warszawa (wszystkie tytuły mistrzowskie) i Lechią Gdańsk.

Stoczniowiec to szósta ekipa poprzedniego sezonu. Aktualnie zasiada na pozycji lidera tabeli. Po 10 kolejkach ma na koncie osiem zwycięstw i dwie porażki.

