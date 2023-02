Żółta kartka tuż po rozpoczęciu gry. Później już było spokojniej. Aż do gola

Niektóre akcje poznaniaków były bardzo efektowne, choć tradycyjnie większości z nich brakowało wykończenia. W 17. minucie gospodarze wywalczyli jednak rzut rożny, a Nika Kwekweskiri dośrodkował na dalszy słupek. Później wszystko potoczyło się jak w bilardzie - Antonio Milić przegłówkował futbolówkę za drugi słupek, Dagerstål zgrał przed bramkę, a Ishak wepchnął piłkę z metra do siatki . To chyba o czymś takim mówił trener van den Brom, wymagając kreowania okazji zamiast uderzeń z dystansu.

Ledwie Miedź wznowiła grę od środka, a już mogła przegrywać 0-2. Kristoffer Velde kapitalnie zagrał "w uliczkę" do Filipa Szymczaka , ten podcinką chciał pokonać Mateusza Abramowicza , ale trafił w poprzeczkę .

Goście zdobyli bramkę, decydowały centymetry wysuniętego Kamila Drygasa

Miedź się jednak otrząsnęła i nie pozwoliła już tak swobodnie hasać rywalom po polu karnym. Sama szukała wyrównania i w 27. minucie jej gracze na chwilę mogli unieść ręce w geście triumfu, gdy po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Huberta Matyni piłkę do siatki skierował głową Kamil Drygas . Ostatecznie akcja byłych graczy Pogoni zakończyła się spalonym tego drugiego. Groźnie z dystansu uderzał też Angelo Henriquez - widać było, że Lech w defensywie nie wygląda zbyt dobrze.

W ataku też miał zresztą pewne problemy - brakowało okazji bramkowych, a gdy już w 36. minucie Ishak minął Abramowicza, to zamiast strzelać, się przewrócił. Aż dziw bierze, że nie dostał za to żółtej kartki - próba wymuszenia tu karnego była bardzo bezczelna .

Miedź uwierzyła, że może w Poznaniu sięgnąć po punkt. Lech odpowiedział dwoma strzałami w poprzeczkę w minutę!

Jeśli Lech kiepsko zakończył pierwszą połowę, to jeszcze gorzej rozpoczął pierwszą. Miedź spokojnie mogła myśleć o wyrównaniu , gdyby tylko Narsingh dokładniej dograł do wbiegającego z prawej strona Masourasa, albo też Obieta lepiej uderzył z linii pola karnego. Zaskakiwała nieporadność gospodarzy i częste straty piłek w środkowej strefie, a Miedź wyczuła, że ma w Poznaniu szansę na choćby remis.

Tyle że "Kolejorz" w 57. minucie powinien sprawę zwycięstwa ostatecznie już sobie załatwić. W kontrataku świetnie zachował się Velde, balansem ciała oszukał rywali, a później zagrał w pole karne do Ishaka. Szwed potężnie huknął, ale trafił w poprzeczkę. Mistrzowie Polski dalej rozgrywali swoją akcję, Kwekweskiri znów zagrał na środek pola karnego, a tym razem Marchwiński przymierzył w poprzeczkę . Piłkę zebrał jeszcze Ishak, miał przed sobą tylko Abramowicza, a jednak uderzył wysoko nad bramką. Coś niesamowitego!

Kapitalna okazja Miedzi Legnica. To powinno być 1-1!

Im bliżej było końca meczu, tym bardziej Miedź ryzykowała. Prowadzenie otwartej gry w starciu z Lechem nie jest akurat najlepszym pomysłem, ale goście nie mieli wyjścia, jeśli chcieli wyrównać. Lech więc co chwilę przechodził z obrony do szybkiego ataku, ale nadal grał bardzo nieskutecznie. Miedź miała problemy z płynnością swoich akcji, choć akurat jej kontra z 75. minuty, prowadzona trzech na trzech, była bardzo obiecująca. Zakończyła się jednak kiepskim uderzeniem Henriqueza. To jeszcze nic! Dwie minuty później Chilijczyk znalazł się sam przed Bednarkiem i kopnął prosto w bramkarza Lecha. Był wściekły na siebie, gościom uciekła najlepsza szansa na wyrównanie i wprowadzenie ogromnej nerwowości w szeregach mistrza Polski.