Trzy mecze i koniec. Zabójcze cztery minuty w Ekstraklasie, mistrz uciszył trybuny

"Chcielibyśmy kontynuować tak dobrą passę i ten najbliższy mecz z Jagiellonią będzie gratką dla kibiców, ale i dla nas, aby zobaczyć w jakim miejscu aktualnie jesteśmy. (...) Kluczem do zwycięstwa będzie nasza skuteczność, bo zdobywamy bramki, ale tych sytuacji na pewno mamy dużo więcej. Chcemy strzelać więcej goli, a także musimy do tego dołożyć naszą konsekwencję w działaniach obronnych. Myślę, że bramki w tym meczu padną, ale oby jedna więcej dla nas " - mówił szkoleniowiec gospodarzy na łamach oficjalnej strony klubowej.

Jagiellonia nie straciła dwubramkowej przewagi. Trzy punkty jadą do Białegostoku

I co do goli rzeczywiście miał racje. Trafienia licznie zgromadzeni kibice obejrzeli już w pierwszej połowie potyczki. Ku ich nieszczęściu, z bramek cieszyli się jedynie przyjezdni. Od dwudziestej minuty wyprowadzili oni dwa zabójcze ciosy. Wynik spotkania otworzył Jesus Imaz. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później do Hiszpana z dumą dołączył Kristoffer Hansen i sytuacja KGHM Zagłębia zrobiła się nie do pozazdroszczenia. Norweg najlepiej odnalazł się w ogromnym zamieszaniu w polu karnym "Miedziowych" i tylko wpakował piłkę do siatki.