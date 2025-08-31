Trzy gole w hicie siódmej kolejki Ekstraklasy. Legia poległa w Krakowie

Na początku tego sezonu głównym priorytetem Legii Warszawa była kwalifikacja do europejskich pucharów. Nie udało się wejść do Ligi Europy, ale Liga Konferencji też jest niczego sobie. Zwłaszcza dlatego, że za moment ujrzymy w niej aż czterech przedstawicieli Ekstraklasy.

Ekstraklasy, do której trzeba wrócić po bojach z Hibernian. Legia w dwumeczu rzutem na taśmę ograła Szkotów 5:4. W niedzielny wieczór stołeczny klub rywalizował już z Cracovią w siódmej kolejce naszej ligi. Gospodarze przed meczem z "Wojskowymi" mieli na koncie jedną porażkę, a w dzień spotkania plasowali się na czwartej pozycji. Drużyna Iordanescu z zaledwie czterema starciami na koncie zajmowała dopiero 11. pozycję.

Legia zaczęła z przytupem. Potem stało się to

Oba kluby nie darzą się zbyt wielką sympatią. Doskonale świadczyła o tym liczba zastępów policji zgromadzonych wokół stadionu im. Józefa Piłsudskiego. Na trybunie gości zasiadało kilkaset fanów zespołu przyjezdnych. Już przed pierwszym gwizdkiem atmosfera była naprawdę gorąca.

Luka Elsner zdecydował się postawić na Mateusza Klicha od pierwszej minuty. Kilka tygodni temu doświadczony reprezentant Polski wrócił do Cracovii po 14 latach. Do tej pory zanotował na murawie tylko symboliczną minutkę w meczu z Widzewem Łódź (1:0.) W meczu z Legią od początku wykazywał się dużą agresją.

Minęło zaledwie 120 sekund, a Legia już mogła cieszyć się z prowadzenia. Długie podanie od Kacpra Tobiasza dotarło do Mileta Rajovicia, który sam wypracował sobie pozycję do strzału. Tym razem Sebastian Madejski stał na posterunku, jednak po odbiciu piłki przez golkipera gospodarzy do siatki powinien trafić Migouel Alfarela. Francuz zaliczył niezłego "kiksa". Niedługo później tuż zza pola karnego kropnął Wojciech Urbański, ale futbolówka tylko musnęła słupek. To zawodnicy z Warszawy byli zdecydowanie bliżej premierowego gola.

Dopiero w 11. minucie pod pole karne Legii porwał się Mauro Perković, który zagrał na lewym wahadle, gdzie wcześniej oglądaliśmy Davida Kristjana Olafssona. Po murawie w Krakowie biegł m.in. Bartosz Kapustka, który znalazł się na liście zawodników powołanych przez Jana Urbana na wrześniowe mecze w eliminacjach mistrzostw świata. Były piłkarz Leicester City był bardzo aktywny, często pokazywał się do gry. Chciał maczać palce we wszystkich akcjach swojej drużyny. Na jego pozycji w przeciwnym zespole dyrygował Al Ammari. Momentami jego współpraca z Klichem wyglądała obiecująco. Reprezentant Iraku często próbował odważnych prostopadłych podań.

Jedno z nich w 24. minucie dotarło do Filipa Stojilkovicia. Dynamika i przyspieszenie Szwajcara są imponujące. Kidy tylko dopadł do piłki, zabrał się z nią w ten sposób, że Marco Burch po kilku chwilach widział tylko jego plecy. Całą sytuację próbował ratować Tobiasz, jednak Stojilković w idealnym momencie podciął futbolówkę nad wychodzącym z bramki golkiperem Legii Warszawa. Być może nowego napastnika Cracovii, ściągniętego w tym okienku z Darmstadt za pół miliona euro, udałoby się zatrzymać Janowi Ziółkowskiemu, jednak 20-latek wylądował już w Rzymie. Tak czy inaczej, Cracovia może chwalić się swoim gwiazdorem.

Lepiej w mecz weszli "Wojskowi", ale to "Pasy" przed zejściem na przerwę miały jednobramkową zaliczkę. Zaraz przed zakończeniem pierwszej połowy Artur Jędrzejczyk przypomniał się Mateuszowi Klichowi nieprzyjemnym faulem w środku boiska. Gospodarze często sprawnie wychodzili spod pressingu rywali, wykorzystując szeroko ustawione wahadła. Równie często jakości brakowało pod polem karnym Kacpra Tobiasza. W defensywie zespołu Elsnera solidnie spisywał się Oskar Wójcik.

Kibice nie zdążyli jeszcze dobrze usadowić się na swoich miejscach, podczas gdy warszawianie doprowadzili do wyrównania. Po uderzeniu Alfareli Madejski sparował przed siebie. Do piłki dopadł Rajović, który pazernie skierował ją do siatki przeciwnika uderzeniem z główki. Zarówno Legia, jak i Cracovia próbowały długich podań za linię defensywy rywala, których autorami byli rośli napastnicy. Duńczyk w takich warunkach czuł się świetnie, mając ogromną przewagę wzrostu nad przeciwnikami.

Tempo gry wyraźnie zwolniło. Nie zwolniły za to stałe fragmenty gry. W 66. minucie po dośrodkowaniu Mikkela Maigaarda z rzutu rożnego najsprytniejszy był Mauro Perković. Chorwat trafił do siatki po strzale głową, dając Cracovii prowadzenie. Iordanescu reagował zmianami. Na placu gry pojawili się Elitim i Krasniqi, jednak ich obecność nie wpłynęła znacząco na jakość zespołu. Potem na murawie zameldowali się Nsame i Wahan Biczachczian, którzy także nie potrafili znaleźć recepty na dobrze broniącą Cracovię. W minucie 85. groźny strzał z główki po rzucie rożnym oddał Kapuadi, ale golkiper "Pasów" znów czuwał. Goście napierali, lecz koniec końców nie było ich stać na drugie trafienie. Gdyby tego było mało, Jean-Pierre Nsame opuścił boisko z groźnie wyglądającą kontuzją. Iordanescu nie mógł nawet wpuścić za Kameruńczyka innego zawodnika, ponieważ wcześniej wykorzystał trzy okienka na zmiany. Legia Warszawa wyjechała z Krakowa bez żadnego punktu, z czego zachwyceni byli miejscowi fani.

Prosto z Krakowa, Michał Chmielewski.

Statystyki meczu Cracovia 2 - 1 Legia Warszawa Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 2 13 Strzały celne 2 5 Strzały niecelne 0 4 Strzały zablokowane 0 4 Ataki 113 130

