Trzy gole i czerwona kartka w historycznym meczu Wieczystej. Show w Radomiu
Rozpoczęcie sezonu 2026/2027 w Ekstraklasie to przy okazji historyczny mecz dla Wieczystej. Zespół z Krakowa po pierwszy w historii miał okazję rozgrywać mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej, a rywalem był Radomiak Radom. Starcie rozpoczęło się od anulowanej bramki dla gości. W dalszej części spotkania padły jeszcze trzy - wszystkie już prawidłowe, a Radomiak wygrał 2:1.
Polscy kibice futbolu nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek od kolejnych starć po zakończeniu mistrzostw świata 2026. Już kilka dni po wielkim finale mundialu, polskie ekipy przystąpiły do rywalizacji w eliminacjach do europejskich pucharów, a na 24 lipca zaplanowano pierwsze spotkania Ekstraklasy w sezonie 2026/2027.
Jako pierwsi w nowej kampanii na murawę w Radomiu wyszli piłkarze Radomiaka oraz Wieczystej Kraków i to goście cieszyli się z pierwszego trafienia w tym meczu, jednak bardzo krótko. Lucas Piazon podający do Stefana Feiertaga był na pozycji spalonej w chwili podania, więc premierowa bramka i w nowym sezonie i dla Wieczystej na najwyższym poziomie rozgrywkowym została cofnięta po interwencji VAR.
Bramka - chociaż nieuznana - wyraźnie pobudziła zawodników obu drużyn, z naciskiem na gości z Krakowa. Beniaminek szybko zrozumiał, że jest w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, konstruując kolejne akcje. Wciąż jednak brakowało zdecydowania w okolicach pola karnego rywali.
To, co nie udawało się Wieczystej, udało się gospodarzom. Tuż przed przerwą Radomiak przypuścił atak prawym skrzydłem. Jan Grzesik pociągnął akcję do linii końcowej boiska i w ostatniej chwili wycofał piłkę tuż przed bramkę. Tam odnalazł się Roberto Alves, który dołożył nogę i dał ekipie z Radomia prowadzenie.
- Szkoda, naprawdę fajna akcja i szkoda tego spalonego... taka jest piłka. Wydaje mi się, że pokazaliśmy się dobrze w pierwszej połowie i musimy to utrzymać - komentował w przerwie Karol Fila w rozmowie z "Canal+".
W drugą połowę gospodarze weszli z przytupem. Piłka z rzutu rożnego została zagrana na krótko, po ziemi. Tam jeden z piłkarzy Radomiaka lekko tylko trącił piłkę, kierując ją w okolice jedenastego metra, a tam czekał już napędzony Jan Grzesik, który huknął na bramkę i zwieńczył zaskakujące rozegranie stałego fragmentu gry.
To, co nie udało się Wieczystej w pierwszej części meczu, udało się już po zmianie stron. Lucas Piazon obsłużył fantastycznym podaniem Mikiego Villara, a Hiszpan zamiast na siłę strzelać, to podał jeszcze do Feiertaga. Napastnik musiał tylko dołożyć nogę do piłki i tak uczynił, zdobywając bramkę kontaktową.
Pomimo kolejnych akcji zawodników obu druży, wynik spotkania nie uległ już zmianie. Tuż przed zakończeniem spotkania, w doliczonym czasie gry, Mikkel Maigaard z Wieczystej obejrzał drugą tego dnia żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną.
Wieczysta Kraków starciem w Radomiu stała się 88. klubem, który zagrał w Ekstraklasie. Kolejny mecz ekipa ze stolica Małopolski rozegra 1 sierpnia, mierząc się z mistrzami Polski, Lechem Poznań.