Trzy gole i czerwona kartka w historycznym meczu Wieczystej. Show w Radomiu

Polscy kibice futbolu nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek od kolejnych starć po zakończeniu mistrzostw świata 2026. Już kilka dni po wielkim finale mundialu, polskie ekipy przystąpiły do rywalizacji w eliminacjach do europejskich pucharów, a na 24 lipca zaplanowano pierwsze spotkania Ekstraklasy w sezonie 2026/2027.

Jako pierwsi w nowej kampanii na murawę w Radomiu wyszli piłkarze Radomiaka oraz Wieczystej Kraków i to goście cieszyli się z pierwszego trafienia w tym meczu, jednak bardzo krótko. Lucas Piazon podający do Stefana Feiertaga był na pozycji spalonej w chwili podania, więc premierowa bramka i w nowym sezonie i dla Wieczystej na najwyższym poziomie rozgrywkowym została cofnięta po interwencji VAR.

Bramka - chociaż nieuznana - wyraźnie pobudziła zawodników obu drużyn, z naciskiem na gości z Krakowa. Beniaminek szybko zrozumiał, że jest w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, konstruując kolejne akcje. Wciąż jednak brakowało zdecydowania w okolicach pola karnego rywali.

To, co nie udawało się Wieczystej, udało się gospodarzom. Tuż przed przerwą Radomiak przypuścił atak prawym skrzydłem. Jan Grzesik pociągnął akcję do linii końcowej boiska i w ostatniej chwili wycofał piłkę tuż przed bramkę. Tam odnalazł się Roberto Alves, który dołożył nogę i dał ekipie z Radomia prowadzenie.

- Szkoda, naprawdę fajna akcja i szkoda tego spalonego... taka jest piłka. Wydaje mi się, że pokazaliśmy się dobrze w pierwszej połowie i musimy to utrzymać - komentował w przerwie Karol Fila w rozmowie z "Canal+".

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W drugą połowę gospodarze weszli z przytupem. Piłka z rzutu rożnego została zagrana na krótko, po ziemi. Tam jeden z piłkarzy Radomiaka lekko tylko trącił piłkę, kierując ją w okolice jedenastego metra, a tam czekał już napędzony Jan Grzesik, który huknął na bramkę i zwieńczył zaskakujące rozegranie stałego fragmentu gry.

To, co nie udało się Wieczystej w pierwszej części meczu, udało się już po zmianie stron. Lucas Piazon obsłużył fantastycznym podaniem Mikiego Villara, a Hiszpan zamiast na siłę strzelać, to podał jeszcze do Feiertaga. Napastnik musiał tylko dołożyć nogę do piłki i tak uczynił, zdobywając bramkę kontaktową.

Pomimo kolejnych akcji zawodników obu druży, wynik spotkania nie uległ już zmianie. Tuż przed zakończeniem spotkania, w doliczonym czasie gry, Mikkel Maigaard z Wieczystej obejrzał drugą tego dnia żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną.

Wieczysta Kraków starciem w Radomiu stała się 88. klubem, który zagrał w Ekstraklasie. Kolejny mecz ekipa ze stolica Małopolski rozegra 1 sierpnia, mierząc się z mistrzami Polski, Lechem Poznań.

Statystyki meczu Radomiak Radom 2 - 1 Wieczysta Kraków Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 13 12 Strzały celne 4 3 Strzały niecelne 4 8 Strzały zablokowane 5 1 Ataki 69 84

Nowy zawodnik Wieczystej ma za sobą występy m.in. w barwach Chelsea TORKIL ADSERSEN AFP

Kazimierz Moskal. Artur Barbarowski East News

Wieczysta Kraków MARCIN GOLBA / NURPHOTO AFP





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