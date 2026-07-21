Domowym meczem z GKS-em Katowice Wisła Kraków rozpocznie kolejny etap w historii klubu. Po czterech latach przerwy "Biała Gwiazda" wraca na boiska Ekstraklasy. Kibice długo czekali na powrót, a obrazki z mistrzowskiej fety szybko obiegły cały świat.

Latem w zespole Mariusza Jopa nie doszło do rewolucji kadrowej. Trzon zespołu utrzymał się niemal w całości, a dodatkowo do Krakowa zawitało kilku nowych zawodników. Działacze Wisły zadbały o wzmocnienie każdej z formacji. O defensywę dbać mają bramkarz Marcel Łubik i obrońca Maxence Maisonneuve. Ponadto Wisła sprowadziła skrzydłowego Elie Youana oraz napastnika Jeremy'ego Guillemenota.

W tle kibice cały czas nasłuchiwali nowych wieści ws. Angela Rodado. Najlepszy snajper Wisły na początku kwietnia przeszedł operację barku, przez którą był wyłączony do gry. W przededniu inauguracji sezonu kluczową wiadomość dla kibiców przekazał Mariusz Jop.

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Mariusz Jop wprost o sytuacji Angela Rodado. Jasny komunikat dla kibiców Wisły Kraków

Hiszpan od początku okresu przygotowawczego trenował w specjalnym trybie, odpuszczając występy w kolejnych sparingach. Kibice Wisły spotykali Rodado na trybunach, lecz jego forma fizyczna wciąż pozostawała pewną zagadką.

Ostatecznie Hiszpan powrócił dopiero w ostatni weekend. Hiszpański snajper rozegrał 66 minut w sparingu z czeskim drugoligowym Artisem Brno. Trener Jop dał tym samym jasny sygnał, że Hiszpan jest już gotowy do gry, co dla całej drużyny jest znakomitą informacją przed startem sezonu. Sytuacja z Rodado nie jest jednak tak kolorowa, o czym szkoleniowiec Wisły opowiedział na łamach TVP Sport.

- Nie jest jeszcze gotowy na pełne 90 minut, bo był wyłączony z pracy przez wiele tygodni i musi złapać płynność oraz zrozumienie z zespołem. To jednak inteligentny gracz i ten proces powinien przebiec dość szybko - powiedział Mariusz Jop.

Taki stan rzeczy jest w pewnym stopniu problematyczny dla Wisły. Prócz Rodado w kadrze pierwszego zespołu znajduje się jeszcze tylko dwóch klasycznych napastników. Jordi Sanchez podczas letniego okresu przygotowawczego bywał bardzo nieskuteczny. Świeżo sprowadzony Guillemenot według Jopa powinien dojść do formy dopiero za 3-4 tygodnie.

Mecz Wisły Kraków z GKS-em Katowice zostanie rozegrany w niedzielę 26 lipca o godz. 20:15. Relacja na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport.





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