Trzęsienie ziemi w Wieczystej Kraków. Oficjalny komunikat, padło aż 9 nazwisk

Wieczysta Kraków od dłuższego czasu konsekwentnie realizowała ambitny plan, jakim był awans do PKO BP Ekstraklasy. Klub należący do Wojciecha Kwietnia systematycznie wspinał się po kolejnych szczeblach polskiej piłki nożnej, by w sezonie 2025/2026 stanąć przed historyczną szansą osiągnięcia upragnionego celu.

Po zakończeniu rozgrywek Betclic I Ligi krakowski zespół przystąpił do baraży o awans. W półfinale Wieczysta po niezwykle emocjonującym spotkaniu wyeliminowała Polonię Warszawa, zapewniając sobie miejsce w decydującym starciu. W finale na jej drodze stanął natomiast Chrobry Głogów. Również ten mecz był bardzo wyrównany, jednak to Wieczysta okazała się nieznacznie lepsza, pieczętując historyczny awans do Ekstraklasy i spełniając swoje wieloletnie marzenie.

Nagły komunikat Wieczystej. Z klubem żegna się 9 piłkarzy

Awans do wyższej klasy rozgrywkowej bardzo często oznacza konieczność wprowadzenia licznych zmian. Działacze Wieczystej wiedzą o tym doskonale. Już kilka dni temu pojawiły się doniesienia, wedle których krakowska ekipa interesuje się między innymi losami Jakuba Stolarczyka.

Wzmacnianie ekipy idzie jednak w parze również z koniecznością pożegnania niektórych zawodników. W przypadku Wieczystej ten aspekt także został zachowany. 12 czerwca krakowska drużyna wydała komunikat, w którym ogłoszono dość poważne roszady.

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"Awans do PKO BP Ekstraklasy był zwieńczeniem wyjątkowego rozdziału w historii Wieczystej Kraków. Dla części zawodników był to jednocześnie ostatni sezon w żółto-czarnych barwach - 30 czerwca wygasną ich kontrakty lub zakończą się obowiązujące wypożyczenia [...]. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za reprezentowanie barw Wieczystej Kraków i wkład w osiągnięcia drużyny w ostatnich sezonach. Życzymy powodzenia w dalszej karierze sportowej!" - piszą przedstawiciele klubu.

Michał Pazdan i Jacek Góralski celebrujący awans Wieczystej na zaplecze Ekstraklasy Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Carlitos Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Kwiecień Grzegorz Wajda East News





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