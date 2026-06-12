Trzęsienie ziemi w Wieczystej Kraków. Oficjalny komunikat, padło aż 9 nazwisk

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Wieczysta Kraków dokonała niemożliwego. Ekipa, która jeszcze kilka lat temu tułała się po niższych klasach rozgrywkowych wywalczyła upragniony awans do PKO BP Ekstraklasy. Nowe wyzwania wymagają podjęcia radykalnych decyzji. 12 czerwca klub wydał komunikat, w którym ostatecznie przypieczętowano przyszłość aż dziewięciu zawodników.

Ogromne roszady w Wieczystej Kraków
Trzęsienie ziemi w szeregach Wieczystej. Klub wydał komunikatKONRAD SWIERAD/ARENA AKCJI/NEWSPIX.PL / MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Wieczysta Kraków od dłuższego czasu konsekwentnie realizowała ambitny plan, jakim był awans do PKO BP Ekstraklasy. Klub należący do Wojciecha Kwietnia systematycznie wspinał się po kolejnych szczeblach polskiej piłki nożnej, by w sezonie 2025/2026 stanąć przed historyczną szansą osiągnięcia upragnionego celu.

Po zakończeniu rozgrywek Betclic I Ligi krakowski zespół przystąpił do baraży o awans. W półfinale Wieczysta po niezwykle emocjonującym spotkaniu wyeliminowała Polonię Warszawa, zapewniając sobie miejsce w decydującym starciu. W finale na jej drodze stanął natomiast Chrobry Głogów. Również ten mecz był bardzo wyrównany, jednak to Wieczysta okazała się nieznacznie lepsza, pieczętując historyczny awans do Ekstraklasy i spełniając swoje wieloletnie marzenie.

Nagły komunikat Wieczystej. Z klubem żegna się 9 piłkarzy

Awans do wyższej klasy rozgrywkowej bardzo często oznacza konieczność wprowadzenia licznych zmian. Działacze Wieczystej wiedzą o tym doskonale. Już kilka dni temu pojawiły się doniesienia, wedle których krakowska ekipa interesuje się między innymi losami Jakuba Stolarczyka.

Wzmacnianie ekipy idzie jednak w parze również z koniecznością pożegnania niektórych zawodników. W przypadku Wieczystej ten aspekt także został zachowany. 12 czerwca krakowska drużyna wydała komunikat, w którym ogłoszono dość poważne roszady.

"Awans do PKO BP Ekstraklasy był zwieńczeniem wyjątkowego rozdziału w historii Wieczystej Kraków. Dla części zawodników był to jednocześnie ostatni sezon w żółto-czarnych barwach - 30 czerwca wygasną ich kontrakty lub zakończą się obowiązujące wypożyczenia [...]. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za reprezentowanie barw Wieczystej Kraków i wkład w osiągnięcia drużyny w ostatnich sezonach. Życzymy powodzenia w dalszej karierze sportowej!" - piszą przedstawiciele klubu.

Kogo dokładnie pożegnała Wieczysta Kraków? Na liście zawodników odchodzących znalazło się aż dziewięć nazwisk. Są to: Jacek Góralski, Michał Trąbka i Tomasz Swędrowski, Joan "Goku" Roman, Daniel Mikołajewski, Carlitos, Elias Olsson, Natan Dzięgielewski oraz Kamil Soberka.

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Michał Pazdan i Jacek Góralski celebrujący awans Wieczystej na zaplecze EkstraklasyPhoto by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Dwóch mężczyzn w sportowych kurtkach z emblematem klubu siedzi obok siebie na zielonych plastikowych krzesłach, jeden z nich ma zabandażowaną dłoń i patrzy przed siebie, drugi zwrócony jest w jego stronę i prowadzi rozmowę.
CarlitosPhoto by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Wojciech Kwiecień, 15.06.2025 r.
Wojciech KwiecieńGrzegorz WajdaEast News


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