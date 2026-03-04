Trzęsienie ziemi w Widzewie. Media: Chcą zatrudnić byłego selekcjonera Polaków

Bartłomiej Wrzesiński

Z tygodnia na tydzień sytuacja Widzewa Łódź staje się coraz gorsza. Jednocześnie coraz bliższy zwolnienia z klubu jest trener Igor Jovicević. Zdaniem wielu wtorkowa porażka po rzutach karnych z GKS-em Katowice i odpadnięcie z Pucharu Polski przesądziły o losie chorwackiego szkoleniowca. Jak informuje portal "sport.tvp.pl" jednym z kandydatów do pracy w Łodzi ma być trener, który jeszcze do niedawna pracował jako selekcjoner reprezentacji Polski.

Czesław Michniewicz i Jan Urban rozmawiają na murawie stadionu, jeden w kurtce sportowej, drugi w marynarce.
Czesław Michniewicz i Jan UrbanMICHAL STANCZYK / CYFRASPORTNewspix.pl

Widzew Łódź zimą wydał prawdziwą fortunę na transfery. Rekord Ekstraklasy pobiło sprowadzenie za pięć milionów euro z MLS Osmana Bukariego. Pękł również rekord wewnątrz naszej ligi. Stało się tak, gdy za łącznie trzy miliony euro do Widzewa z Legii Warszawa przeszedł Steve Kapuadi. Do tego wszystkiego naturalnie trzeba dorzucić również reprezentantów Polski Bartłomieja Drągowskiego i Przemysława Wiśniewskiego oraz doświadczonego w grze w Lidze Mistrzów Lukasa Leragera.

W Łodzi w tym sezonie zawirowania były również na ławce trenerskiej. Drużyna sezon rozpoczęła z Żeljko Sopiciem u boku. Po szybkim zwolnieniu jego miejsce zajął Patryk Czubak, który również długo nie wytrzymał i aktualnie pracuje w Polonii Bytom. Od połowy października trenerem Widzewa jest Igor Jovicević, jednak i ta kadencja nie jest usłana różami.

Widzew na początku roku zanotował zaledwie cztery punkty w Ekstraklasie. Efekt dla kibiców jest porażający - pomimo wydanych milionów na głośne transfery drużyna gra fatalnie i znajduje się w strefie spadkowej. Czara goryczy przelała się po porażce ligowej z Pogonią Szczecin. Wówczas w mediach coraz mocniej mówiło się o możliwości zwolnienia chorwackiego szkoleniowca.

    Zapowiedź kolejnej zmiany trenera w Widzewie. Były selekcjoner w gronie potencjalnych kandydatów

    Ostatnim testem dla Jovicevicia miała być potyczka w ramach 1/4 finału Pucharu Polski z GKS-em Katowice. Nie tak dawno oba zespoły spotkały się w lidze, wówczas "Gieksa" wygrała 1:0 po trafieniu Lukasa Klemenza. W starciu pucharowym było bardzo blisko powtórki z rozrywki, gdyż gospodarze do przerwy prowadzili po kolejny golu tego zawodnika.

    Widzew tuż po wznowieniu gry zdołał wyrównać za sprawą Andiego Zeqiriego. Więcej goli już nie padło ani w podstawowym czasie, ani w dogrywce, co oznaczało konieczność rozegrania serii rzutów karnych. W nich GKS okazał się bezbłędny, o czym Widzew boleśnie się przekonał. O porażce Łodzian przesądziły źle wykonane "jedenastki" przez Frana Alvareza oraz Mariusza Fornalczyka.

    Porażka z GKS-em zamyka dla Widzewa ostatnią ścieżkę na sukces w sezonie 2025/26. Pozostaje już tylko walka o utrzymanie, co w żaden sposób nie rezonuje z oczekiwaniami właściciela klubu Roberta Dobrzyckiego. Oficjalnego komunikatu jeszcze nie ma, natomiast wiele wskazuje na to, że w sobotnim spotkaniu z Lechem już ktoś inny poprowadzi klub z Łodzi.

    Widzew finansowo z pewnością jest w stanie skusić swoją ofertą wielu szkoleniowców. Jak informuje Jakub Kłyszejko z portalu "sport.tvp.pl" w gronie kandydatów znajdować ma się m.in. były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz.

    Dla 56-latka byłby to powrót do Ekstraklasy po pięciu latach przerwy i pracy w Legii Warszawa. Michniewicz po odejściu z reprezentacji Polski pracował w saudyjskim Abha Club oraz marokańskim AS FAR Rabat. Od dłuższego czasu pozostaje bez pracodawcy. Dla byłego selekcjonera byłby to powrót do Łodzi - w sezonie 2010/11 był już trenerem Widzewa.

    Mężczyzna w garniturze i okularach stoi na stadionie wśród tłumu kibiców, jest w centrum uwagi, w tle widać rozświetlone trybuny i osoby ubrane na sportowo.
    Czesław MichniewiczANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Mężczyzna w czarnej kamizelce i czapce z daszkiem stoi przy linii bocznej boiska, trzymając reklamówkę z bułkami; w tle widoczni inni ludzie oraz fragment ławki rezerwowych.
    Igor Joviciević, trener WidzewaArt ServicePAP
    Dynamiczna akcja podczas meczu piłkarskiego, zawodnik w żółtej koszulce przewraca się na murawie walcząc o piłkę z przeciwnikiem w czerwonym stroju, w tle widoczni kolejni piłkarze oraz kibice na trybunach.
    Mecz Ekstraklasy Widzewa Łódź z GKS-em Katowice w sezonie 2025/2026PAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix/East News
