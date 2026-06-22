Trzęsienie ziemi w kolejnym klubie Ekstraklasy. Trener zwolniony przed sezonem
"Dziś podjąłem trudną decyzję o zwolnieniu Thomasa Thomasberga z obowiązków głównego trenera Pogoni Szczecin" - napisał w poniedziałkowe popołudnie Alex Haditaghi, właściciel "Portowców". Do rozpoczęcia nowego sezonu Ekstraklasy pozostał nieco ponad miesiąc.
Thomas Thomasberg został trenerem Pogoni pod koniec września zeszłego roku. Pod jego wodzą drużyna rozegrała 26 spotkań. Zanotowała 11 wygranych, pięć remisów i dziesięć porażek. Sezon zakończyła na dziewiątym miejscu w tabeli.
"Dziś podjąłem trudną decyzję o zwolnieniu Thomasa Thomasberga z obowiązków głównego trenera Pogoni Szczecin. Chcę szczerze podziękować Thomasowi za jego służbę, profesjonalizm i zaangażowanie podczas pobytu w naszym klubie. Pracował ciężko, reprezentował Pogoń z szacunkiem, a my życzymy mu jak najlepiej w kolejnym rozdziale jego kariery" - przekazał w poniedziałek właściciel klubu, Alex Haditaghi.
"Ta decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu, gdy kontynuujemy marsz naprzód z naszą wizją i ambicjami dla Pogoni Szczecin. Mamy nadzieję ogłosić naszego nowego głównego trenera oraz nowego szefa ds. wyników w najbliższej przyszłości" - dodał.
To on zostanie nowym trenerem Pogoni?
Jak przekazał portal Meczyki, nowym szkoleniowcem Pogoni Szczecin ma zostać Oscar Garcia, który od marca do czerwca tego roku był trenerem Ajaksu Amsterdam. "Hiszpan jest już w Szczecinie i na dniach ma rozpocząć pracę w klubie. Przyjdzie wraz ze swoim sztabem" - czytamy.
Holenderskiego giganta poprowadził w dziesięciu spotkaniach, wcześniej pracował z drużyną U-21. Teraz zadaniem Garcii będzie poukładanie zespołu Pogoni, która rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy 24 lipca od domowego spotkania z Legią Warszawa.