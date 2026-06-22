Trzęsienie ziemi w kolejnym klubie Ekstraklasy. Trener zwolniony przed sezonem

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

"Dziś podjąłem trudną decyzję o zwolnieniu Thomasa Thomasberga z obowiązków głównego trenera Pogoni Szczecin" - napisał w poniedziałkowe popołudnie Alex Haditaghi, właściciel "Portowców". Do rozpoczęcia nowego sezonu Ekstraklasy pozostał nieco ponad miesiąc.

Kamil Grosicki w koszulce Pogoni Szczecin z opaską kapitańską, na tle trybuny z kibicami.
Kamil Grosicki w barwach Pogoni SzczecinTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News

Thomas Thomasberg został trenerem Pogoni pod koniec września zeszłego roku. Pod jego wodzą drużyna rozegrała 26 spotkań. Zanotowała 11 wygranych, pięć remisów i dziesięć porażek. Sezon zakończyła na dziewiątym miejscu w tabeli.

"Dziś podjąłem trudną decyzję o zwolnieniu Thomasa Thomasberga z obowiązków głównego trenera Pogoni Szczecin. Chcę szczerze podziękować Thomasowi za jego służbę, profesjonalizm i zaangażowanie podczas pobytu w naszym klubie. Pracował ciężko, reprezentował Pogoń z szacunkiem, a my życzymy mu jak najlepiej w kolejnym rozdziale jego kariery" - przekazał w poniedziałek właściciel klubu, Alex Haditaghi.

"Ta decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu, gdy kontynuujemy marsz naprzód z naszą wizją i ambicjami dla Pogoni Szczecin. Mamy nadzieję ogłosić naszego nowego głównego trenera oraz nowego szefa ds. wyników w najbliższej przyszłości" - dodał.

To on zostanie nowym trenerem Pogoni?

Jak przekazał portal Meczyki, nowym szkoleniowcem Pogoni Szczecin ma zostać Oscar Garcia, który od marca do czerwca tego roku był trenerem Ajaksu Amsterdam. "Hiszpan jest już w Szczecinie i na dniach ma rozpocząć pracę w klubie. Przyjdzie wraz ze swoim sztabem" - czytamy.

Holenderskiego giganta poprowadził w dziesięciu spotkaniach, wcześniej pracował z drużyną U-21. Teraz zadaniem Garcii będzie poukładanie zespołu Pogoni, która rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy 24 lipca od domowego spotkania z Legią Warszawa.

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