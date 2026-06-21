Trzęsienie ziemi w klubie Ekstraklasy. Tuż przed sezonem. Oficjalny komunikat

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

24 lipca rozpocznie się nowy sezon Ekstraklasy. Tymczasem jeden z klubów oficjalnie ogłosił, że za porozumieniem stron rozstał się z trenerem. Szkoleniowiec ten zrealizował podstawowy cel, jakim było utrzymanie w elicie. Mimo to nie będzie kontynuował pracy na dotychczasowym stanowisku.

Piłkarz Radomiaka w zielonym stroju prowadzi piłkę przy próbie odbioru przez zawodnika Legii na tle pełnych trybun.
Radomiak Radom - Legia WarszawaAdam JankowskiEast News

Mowa o Radomiaku, który 27 marca zatrudnił Bruno Baltazara. Portugalczyk drugi raz rozpoczął pracę w Radomiu. Wcześniej trenował drużynę od maja do grudnia 2024 roku. Wówczas otrzymał ofertę z drugoligowego francuskiego Caen, gdzie w siedmiu meczach zanotował siedem porażek.

Od 18 lutego 2025 roku Baltazar pozostawał bez pracy. Aż do wspomnianego marca. Wtedy władze Radomiaka zatrudniły go po głośnym odejściu Goncalo Feio w echu skandalu. Wcześniej w dwóch spotkaniach poprowadził jeszcze Kiko Ramirez (remis i porażka). Zadaniem nowego-starego trenera było utrzymanie w Ekstraklasie, co ostatecznie udało się zrealizować.

Radomiak będzie miał nowego trenera. Pożegnanie z Bruno Baltazarem

Za drugiej kadencji Bruno Baltazara Radomiak zanotował średnią punktów na mecz na poziomie 1,38 i w niedawno zakończonym sezonie zajął 10. miejsce (44 pkt). To jednak nie przekonało klubu do kontynuowania współpracy.

"Bruno Baltazar przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Radomiaka Radom. Umowa pomiędzy Klubem a szkoleniowcem została rozwiązana za porozumieniem stron" - przekazano w niedzielne popołudnie.

Pod wodzą Portugalczyka radomski zespół rozegrał i osiem spotkań ligowych, odnosząc trzy zwycięstwa, notując dwa remisy i ponosząc trzy porażki. "Trenerze, dziękujemy za zaangażowanie, profesjonalizm oraz pracę wykonaną na rzecz Radomiaka Radom. Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w dalszej karierze szkoleniowej" - czytamy.

Jednocześnie Radomiak zapowiedział, że jutro - czyli w poniedziałek - zaprezentowany zostanie nowym trener. Jak przekazał Szymon Janczyk z portalu Weszło, ma zostać nim Tomasz Kaczmarek, asystent w zespole NAC Breda z Eredivisie. Ekipa z Radomia rozpocznie nowy sezon od domowego meczu z Wieczystą Kraków.

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