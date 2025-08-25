Trzęsienie ziemi w klubie Ekstraklasy. Trener na wylocie, ma zapłacić za kolejne wpadki

Przejęcie Widzewa Łódź przez Roberta Dobrzyckiego miało być ogromną szansą na nawiązanie do dawnych sukcesów tego klubu. W rozmowie z Interią nowy właściciel jako główny cel stanowiący absolutne minimum postawił poprawienie pozycji Widzewa z poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Wówczas Widzew zakończył zmagania dopiero na 13. miejscu, przez co poprzeczka nie było postawiona zbyt wysoko.

Liczba przeprowadzonych transferów wskazuje jednak na to, że Widzew będzie chciał powalczyć o najwyższe cele. Dobrzycki nie liczył się specjalnie z kosztami, praktycznie od ręki spłacając wysoką kwotę zawartą w klauzuli umowy Mariusza Fornalczyka z Koroną Kielce. Imponować musiał również transfer Sebastiana Bergiera, a od pierwszych spotkań do wyjściowego składu Widzewa wskoczyli m.in. Samuel Akere, Ricardo Visus, Lindon Selahi czy Dion Gallapeni. Dosyć szybko Rafała Gikiewicza z bramki wygryzł natomiast Maciej Kikolski.

Zaczęło się od skromnej wygranej 1:0 nad Zagłębiem Lubin. W kolejnych dwóch spotkaniach Widzew wciąż prezentował się przyzwoicie. Co prawda trafiła się pechowa porażka 2:3 z Jagiellonią Białystok, lecz Widzew stracił wówczas komplet punktów po fatalnych błędach w doliczonym czasie gry. Żadnych wątpliwości nie było przy okazji zdecydowanego zwycięstwa 3:0 nad GKS-em Katowice.

Czarne chmury nad trenerem Widzewa. Szykuje się szybka zmiana, wyniki są poniżej oczekiwań

Od 2 sierpnia Widzew nie potrafił wygrać meczu. Remis 1:1 z rewelacyjną na początku sezonu Wisłą Płock wstydu nie przynosi. Dużo gorzej gra czterokrotnego mistrza Polski wyglądała w przegranych dwóch ostatnich spotkaniach z Cracovią oraz pogrążoną w kryzysie Pogonią Szczecin. To wszystko zaowocowało dziewiątą pozycją w tabeli Ekstraklasy. Po ostatnim spotkaniu pojawiło się coraz więcej głosów o potencjalnej roszadzie na stanowisku trenera.

Wszystko wskazuje na to, że Żeljko Sopić siedzi w tym momencie na "gorącym krześle". W poniedziałek przy okazji konferencji prasowej traktującej o budowie nowego ośrodka treningowego Widzewa w Bukowcu o przyszłość trenera przez portal "Meczyki.pl" zapytany został właściciel klubu. Jego słowa muszą budzić niepokój u chorwackiego szkoleniowca.

- Trener nigdy nie może spać spokojnie. Jedynie może spać spokojnie pewnie wtedy, kiedy ma super wyniki - stwierdził Dobrzycki. Właściciel klubu zapytany wprost o poszukiwania nowego trenera nie zamierzał gryźć się w język.

- Na pewno wyniki powodują, że musimy o tym myśleć - Robert Dobrzycki nie owijał w bawełnę odpowiadając na pytanie dziennikarza o potencjalne poszukiwania nowego trenera Widzewa.

W międzyczasie kluczową informacją dla kibiców Widzewa na portalu "X" podzielił się Łukasz Olkowicz. Dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onetu" potwierdził chwiejącą się pozycję Sopicia, który w tym momencie przebywa w Chorwacji. Pojawiło się również nazwisko potencjalnego następcy, którym może zostać dotychczasowy asystent Patryk Czubak. Do sztabu szkoleniowego dołączyć może również pracujący aktualnie w pierwszoligowej Odrze Opole Łukasz Włodarek.

Rozwiń

Dla Patryka Czubaka nie byłby to debiut w charakterze pierwszego szkoleniowca łódzkiego klubu. W poprzednim sezonie władze klubu postawiły na 31-latka zaraz po tym, jak ze swoją posadą pożegnał się Daniel Myśliwiec. Czubak prowadził Widzew w trzech kolejnych meczach Ekstraklasy, w których zdobył cztery punkty (wygrana z GKS-em Katowice i remis z Jagiellonią Białystok). Po zatrudnieniu Sopicia Czubak powrócił do swojej starej roli, w której pozostał do dziś.

W najbliższej kolejce Widzew czeka spore wyzwanie. Łódzki klub na wyjeździe zmierzy się z Lechem Poznań, który prędzej czy później będzie musiał wydostać się z dołka i nadrabiać straty w lidze. Niewykluczone, że będzie to mecz ostatniej szansy dla Sopicia, którego posada jest poważnie zagrożona.

Mecz Ekstraklasy Widzewa Łódź z GKS-em Katowice w sezonie 2025/2026 PAWEL PIOTROWSKI/400MM Newspix/East News

Na Widzewie stadion jest niemal zawsze pełny widzew.com materiały prasowe