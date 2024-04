Trzęsienie ziemi w klubie Ekstraklasy, to oficjalnie. Trener zasili rywali?

Tygodnie domniemań i spekulacji i w końcu nadeszło potwierdzenie - Dawid Szulczek w przyszłym sezonie nie będzie już trenerem Warty Poznań. Tym samym zakończy się jego trwająca blisko 2,5 roku przygoda z "Zielonymi", która czyniła go do tej pory szkoleniowcem z najdłuższym nieprzerwanym stażem w jednym klubie w PKO BP Ekstraklasie. Istnieją przy tym pewne doniesienia wskazujące na to, gdzie Szulczek może trafić już niebawem...