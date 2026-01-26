Przy Kałuży na rewolucję się nie zapowiadało. Drużyna radzi sobie całkiem nieźle (zajmuje szóste miejsce i ma trzy punkty straty do lidera), na stadion przychodzi coraz więcej kibiców, a ogólny odbiór prezesury Dróżdża wydawał się w większości pozytywny.

7 stycznia został on jednak odwołany, a zastąpiła go Elżbieta Filipiak, wdowa po prof. Januszu Filipiaku, wieloletnim prezesie Comarchu oraz Cracovii. Dziś firma informatyczna nie jest już jednak większościowym udziałowcem "Pasów", bo 80 proc. akcji klubu wykupił amerykański biznesmen Robert Platek.

Uważałam za swój święty obowiązek, by to kontynuować, chociaż jako akcjonariusz mniejszościowy. I trochę się tego boję, ale z drugiej strony wierzę, że ma to głęboki wymiar

- Akcje klubu nabył pan Robert Platek, ja z kolei jestem akcjonariuszem mniejszościowym. Trzeba było dostosować się ze stylem zarządzania i prowadzenia klubu do oczekiwań naszego głównego akcjonariusza. Pan Platek ma amerykańskie myślenie, więc stąd decyzja o zmianach w zarządzie - dodaje.

Nowy zarząd Cracovii dopiero teraz zabrał głos, choć od blisko trzech tygodni dziennikarze domagali się zwołania konferencji prasowej. Ostatecznie do niej nie doszło, zamiast tego pani prezes udzieliła wywiadu telewizji klubowej.

W trakcie tej rozmowy Filipiak wyjaśniła, że teraz będzie odpowiedzialna za organizację i strukturę klubu. Z kolei wiceprezes David Amdurer zajmie się działem sprzedaży, a wiceprezes Murat Colak komunikacją i marketingiem.

- U nas ten dział nie bardzo funkcjonuje. W czerwcu kończy nam się umowa z Comarchem i nie mamy żadnych sponsorów. Najważniejsze teraz jednak będzie zdefiniowanie problemów i ustalenie, jak klub ma funkcjonować. Musimy też rekrutować ludzi, bo historia zatoczyła koło i strukturalnie jesteśmy - poza działką sportową - w tym samym miejscu, co dwa lata temu. Największym wyzwaniem będzie z kolei pozyskiwanie sponsorów i wykorzystanie naszej silnej marki, bo zupełnie nie korzystamy z tego aktywu - uważa prezes Filipiak.

Cracovia czeka na kolejne wzmocnienia

Tymczasem już za tydzień Cracovia wznawia rozgrywki wyjazdowym spotkaniem z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza. Na razie "Pasy" pozyskały Maxima Domingueza i Beno Selana, ale nowa prezes zapowiada, że klub jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

- Pracujemy nad wzmocnieniami i chciałabym, żeby fani byli spokojni. Jak uda się dopiąć transfery, to będziemy walczyć o wysokie miejsce. Dam z siebie wszystko, by Cracovia osiągała dobre wyniki, a kibice mieli satysfakcję z oglądanych meczów - zapowiada Filipiak.

PJ

Elżbieta Filipiak i Mateusz Dróżdż Polska Press East News

Kibice Cracovii KAZIMIERZ KOZUCH/400MM.PL/NEWSPIX.PL Newspix/East News

Kibice Cracovii Artur Barbarowski East News

Tak będzie wyglądał skład reprezentacji Polski na ZIO 2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport