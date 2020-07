Duże zmiany w stacji Canal+, która transmituje m.in. rozgrywki Ekstraklasy. Jak poinformował serwis Wirtualnemedia.pl, rozwiązano umowy z dziennikarzami sportowymi Pauliną Czarnotą-Bojarską i Adamem Westfalem, a także z ekspertami Maciejem Murawskim i Kazimierzem Węgrzynem.

"Tak to prawda, rozwiązaliśmy umowy ramowe, co nie wyklucza innych form współpracy" - przekazał portalowi Wirtualnemedia.pl Michał Kołodziejczyk, szef redakcji sportowej Canal+.

Cała czwórka ma umowy z C+ do końca października.



Czarnota-Bojarska i Westfal są związani ze stacją od wielu lat. Oboje pracowali głównie przy meczach Ekstraklasy. Czarnota-Bojarska prowadziła jeszcze program "Czempioni w Plusie".



Węgrzyn i Murawski to byli piłkarze, którzy występowali w C+ w roli ekspertów. Komentowali mecze Ekstraklasy oraz analizowali spotkania w programach "Liga+" i "Liga+ Extra".

C+ transmituje mecze polskiej Ekstraklasy, angielskiej Premier League, hiszpańskiej Primera Division. Stacja pokazuje również NBA, żużlową Grand Prix oraz Ligę Mistrzów siatkarek i siatkarzy.