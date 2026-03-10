Legia Warszawa znajduje się obecnie w jednym z najgorszych momentów w nowożytnej historii klubu. Jesień była prawdziwym koszmarem, zakończyła się upadkiem do strefy spadkowej Ekstraklasy i odpadnięciem z europejskich pucharów w kompromitujących okolicznościach.

Problemy zaczęły się już w trakcie kadencji Edwarda Iordanescu. Rumun w pewnym momencie otwarcie pokazywał, że najchętniej odpuściłby sobie pracę z Legią i jak najszybciej wyjechał z Warszawy. Stało się to po porażce w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin. Działacze klubu nie szukali nowego trenera, postawiono na dotychczasowego asystenta Inakiego Astiza.

Hiszpan debiutując w nowej roli w tak trudnym momencie nie poradził sobie. Sytuacja z tygodnia na tydzień była coraz bardziej dramatyczna. Stało się jasne, że przyszła pora na nowe otwarcie. Ten stan, po długich przepychankach medialnych, ma zapewnić nowo zatrudnionyMarek Papszun.

Legia ogłasza zmiany. Wybrali nowego dyrektora akademii

Legia Papszuna zaczęła rok od porażki 1:2 z Koroną Kielce. Na ten moment była to jedyna klęska. W ostatni weekend "Wojskowi" wygrali 1:0 z Cracovią i przez chwilę mogli cieszyć się opuszczeniem strefy spadkowej. Ta wróciła już następnego dnia, gdy Arka Gdynia pokonała 3:0 Wisłę Płock i wyprzedziła warszawski klub.

Przyjście Papszuna do Legii spowodowało sporo zmian w strukturze klubu. Ze sztabu szkoleniowego pierwszego zespołu odeszli dotychczasowi trenerzy bramkarzy Krzysztof Dowhań oraz Arkadiusz Malarz. Poważne zmiany spotkały również akademię Legii. Jej dotychczasowy sternik Marek Śledź opuścił klub, na co spory wpływ miała mieć osoba nowego trenera Legii. Nie jest tajemnicą, że obaj od dłuższego czasu są ze sobą skonfliktowani.

W poniedziałkowe popołudnie ogłoszono nazwisko następcy Śledzia. Został nim Bartłomiej Zalewski, którego kibice mogą kojarzyć m.in. z pracy w Polskim Związku Piłki Nożnej. Nowy dyrektor akademii Legii Warszawa w przeszłości był trenerem juniorskich reprezentacji Polski, od szczebla U-14 do U-19. 46-latek dodatkowo ma doświadczenie w pracy w sztabach szkoleniowych klubów Ekstraklasy.

- Bartłomiej Zalewski jest jednym z najlepszych w Polsce ekspertów piłki młodzieżowej z bardzo bogatym i wszechstronnym doświadczeniem, zarówno trenerskim, jak i projektowym. O procesie szkolenia myśli w nowoczesny sposób, jest mocno nastawiony na rozwój piłkarzy i kadry trenerskiej oraz efektywną współpracę z pierwszym zespołem - powiedział Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa Fredi Bobić cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Kolejny mecz w rozgrywkach Ekstraklasy Legia rozegra już w piątek 13 marca o godzinie 20:30. Rywalem będzie Radomiak Radom.

