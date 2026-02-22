Trener zawieszony, a tu potknięcie lidera. Czerwona kartka pod sam koniec

Radomiak przyjechał do Białegostoku po ostatnim meczu z Koroną, zakończonym skandalem, który w dodatku przyniósł bolesne dla klubu konsekwencje, nie tylko finansowe. Porażka 0:2 oznaczała, że podopieczni Goncalo Feio wciąż pozostawali bez zwycięstwa w tym roku na ligowych boiskach, a sam portugalski szkoleniowiec został zawieszony na pięć meczów i ukarany karą finansową, przez co nie mógł wspierać swoich piłkarzy w starciu z Jagiellonią z wysokości ławki trenerskiej. Zastąpił go na niej jego asystent, znany z pracy między innymi w Wiśle Kraków Kiko Ramirez.

Gospodarze od razu ruszyli po ataku, a ich największy gwiazdor Jesus Imaz w 10 minut mógł ustrzelić dublet. Najpierw po genialnym podaniu Kamila Jóźwiaka zatrzymał go jednak stojący między słupkami Filik Majchrowicz, a gdy potem chciał wybiec sam na sam z 26-letnim bramkarzem, w ostatniej chwili powstrzymał go jeden z obrońców.

Jagiellonia dominowała, kontrolując przebieg gry i bieg boiskowych zdarzeń. Zawodnicy Radomiaka zdołali w pierwszych 45 minutach oddać tylko jeden strzał. Ale był on niezwykle groźny. Popisał się nim Vasco Lopes, który swój rajd piłką rozpoczął na wysokości linii środkowej, a zakończył go płaskim strzałem tuż sprzed pola karnego. Piłka o włos minęła bramkę strzeżoną przez Sławomira Abramowicza.

Kolejne sytuacje stworzyli piłkarze Adriana Siemieńca. Po jednym z ich ataków sędzia Damian Sylwestrzak odgwizdał nawet na ich korzyść rzut karny za rzekome zagranie ręką, którego miał dopuścić się Steve Kingue, zatrzymując zagranie Dawida Drachala. Powtórki wykazały jednak, że o takim zagraniu nie było mowy i arbiter musiał zmienić swój werdykt, grę wznowili goście.

Białostoczanie mieli tuż przed przerwą jeszcze dwie okazje do przełamania impasu. W samej końcówce Apostolos Konstantopoulos minimalnie chybił, uderzając po rzucie rożnym, a później do groźnej sytuacji z akcji doprowadził jeszcze swoim dośrodkowaniem Kamil Jóźwiak. Do przerwy mieliśmy jednak remis 0:0, z czego Jagiellonia nie mogła być zadowolona.

Ekstraklasa: Jagiellonia - Radomiak. Bramki padały dopiero po przerwie

Listę ciekawych zdarzeń po zmianie stron błyskawicznie zainicjował celnym strzałem sprzed pola karnego Afimico Pululu, a po chwili po drugiej stronie boiska błysnąć zdołał Capita Capemba, choć po indywidualnej akcji wywalczył ostatecznie tylko rzut rożny.

W 55. minucie zmarnowane wcześniej przez Jagiellonię okazję już się jednak zemściły. Bramkową akcję Radomiaka zainicjował Vasco Lopes. Jego uderzenie zostało wprawdzie zablokowane, ale piłka trafiła do Mauridesa, który zgrał ją pod nogi Rafała Wolskiego. A kapitan ekipy gości zrobił swoje, nie dając szans bramkarzowi. Co więcej po siedmiu kolejnych minutach Maurides do asysty mógł, a może nawet powinien dołożyć i bramkę. Zamiast tego chwycił się tylko za twarz tuż po tym, jak zmarnował okazję, którą wypracował mu swoim dograniem Capita Capemba.

Mogło więc być 0:2, a zrobiło się 1:1, bo po chwili do roboty wzięli się gospodarze. Afimico Pululu obsłużył prostopadłym podaniem Jesusa Imaza, a ten trafił do siatki, wywołując falę entuzjazmu na stadionie przy ulicy Słonecznej.

Ten mógł zostać skutecznie zagaszony w 75. za sprawą Capity Capemby, który stanął oko w oko ze Sławomirem Abramowiczem. Golkiper Jagielloni stanął jednak na wysokości zadania, interweniując w kapitalnym stylu.

Radomiak kończył mecz w osłabieniu, po tym jak drugą żółtą kartkę obejrzał w 86. minucie Michał Kaput. Jagiellonia nie zdążyła już jednak wykorzystać swojej przewagi. Jej przewaga nad drugim w tabeli Górnikiem i trzecim Rakowem wynosi więc obecnie 3 punkty, ale białostoczanie mają na koncie o jeden rozgrany mecz mniej.

Statystyki meczu Jagiellonia Białystok 1 - 1 Radomiak Radom Posiadanie piłki 62% 38% Strzały 20 9 Strzały celne 3 2 Strzały niecelne 11 4 Strzały zablokowane 6 3 Ataki 96 76

