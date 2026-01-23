Trener wprost o relacjach z Lukasem Podolskim. "To była najtrudniejsza sytuacja"

Korespondencja z Turcji (zgrupowanie polskich klubów)

Górnik Zabrze ma za sobą świetną rundę jesienną, którą skończył na pozycji wicelidera, z takim samym dorobkiem, jak prowadząca Wisła Płock. Po odejściu Jana Urbana, wielu kibiców zastanawiało się, jak teraz będzie wyglądał ten zespół. Michal Gasparik nie był oczywistym typem na następcę, ale - pomimo fatalnego zakończenia roku - porażek 0:4 z Radomiakiem i 2:5 z Lechią Gdańsk - zespół zyskał nową jakość. Ze słowackim szkoleniowcem spotkaliśmy się podczas zgrupowania w Turcji, by porozmawiać o ostatnich miesiącach. Gasparik okazał się rozmówcą inspirującym.

Jak zmieniły się treningi Górnika?

Przemysław Langier (Interia Sport): Idąc na ten wywiad zastanawiałem się, jakiego Michala Gasparika zastanę. Zadowolonego? Zmartwionego? W innym stanie?

Michal Gasparik (trener Górnika Zabrze): - Zadowolonego. Zszokowały mnie dwa ostatnie mecze z końcówki roku, ale z całości rundy jako klub możemy być zadowoleni.

Miał Pan już myśli: niech ten rok się skończy?

- Tak, bo widziałem, co się dzieje. Zaczęły nas nękać kontuzje. Niektóre zrobiliśmy sobie sami na treningu, odpadali kolejni piłkarze i okazało się, że na koniec roku to już nie był ten Górnik, co wcześniej. Dobrze, że udało się wygrać w Pucharze Polski, bo dzięki temu na wiosnę gramy dalej.

Jeżeli diagnozą tej słabszej końcówki były kontuzje, to to jest korzystna diagnoza, bo kontuzje to jest coś, co da się wyleczyć i dalej iść tą samą drogą. Gorzej, jeżeli by się przestało zgadzać na innych polach.

- I tak, i nie, bo taktycznie też możemy się poprawić. Wiem, co nie było udane w końcówce rundy, ale generalnie problem polegał na tym, że forma zespołu podupadła. Ciężko utrzymać ją przez pół roku, zwłaszcza gdy się traci tylu kluczowych zawodników - przede wszystkim w środku pola. Dlatego bardzo cieszą mnie wzmocnienia i to, że od pierwszego treningu tutaj miałem środkowych pomocników. Jestem pewien, że Górnik może być jeszcze mocniejszy, nawet pomimo tego, że będzie nam brakowało Ousmane Sowa, który jest świetnym piłkarzem.

Do Sowa jeszcze przejdę, ale chciałem jeszcze wrócić do tego, co działo się przez ostatnie pół roku. Słyszałem taką historię, że kiedy pion sportowy jechał się z Panem spotkać po raz pierwszy, to nie po to, by już teraz podpisać trenera. Wracając ze spotkania już wiedzieli, że postawią na Pana. Czym ich Pan tak ujął?

- Najlepiej ich spytać. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że pierwszą rozmowę miałem z Łukaszem Milikiem (dyrektor sportowy Górnika), potem jeszcze były inne spotkania, gdzie byli Poldi (Lukas Podolski) i Michał Siara (członek zarządu). Najwidoczniej zobaczyli we mnie ambitnego trenera, który chce mocno pracować. I zrobić coś dobrego, mimo że nie wyszło na Słowacji. Gdy doszło do rozmów o detalach, przeszedłem do analizy poprzedniego sezonu i tego, jak ja to widzę, co należy zmienić, poprawić, i jak budować Górnika, by był mocniejszy.

Co trzeba było zmienić?

- Powiedziałem, że zespół jest bardzo dobry przy piłce, ale jego problemem jest gra takiego freestyle'u. Ja jestem bardziej systemowym trenerem, bazuję na taktycznym przygotowaniu. Przygotowuję się do przeciwnika, treningi nie są "tylko o nas", bo o ile wiem, jak ma wyglądać Górnik, o tyle zawsze z drugiej strony jest rywal.

Podobno pan też uwierzył i przekonywał, że sufit Górnika leży dużo wyżej niż wielu osobom się wydaje.

- Tak, choć zbudowaliśmy zupełnie inny zespół, niż przed rokiem. Przyszło 14 nowych zawodników. Klub z Łukaszem Milikiem na czele zrobił super robotę, bo ja 90 proc. z tych piłkarzy miałem już od pierwszego treningu, dzięki czemu na boisku, w analizach, w klipach wideo, mogłem pokazywać im, co chcemy grać, co trzeba zmienić i jak Górnik ma się prezentować. W ogóle pozyskiwanie piłkarzy świetnie działało. Przyszedłem, a profile już były gotowe. Powiedziałem, że potrzebujemy skrzydłowego, to mi pokazali jednego, drugiego… i wybieraliśmy sobie, który profil bardziej pasuje. Poza tym - co bardzo mi się podoba - było dużo rozmów. Łukasz Milik, czy skauting, są na naszych treningach, oglądają, jak pracuję, jakie mam spojrzenie na piłkę, czego wymagam. Dzięki temu są świadomi, jakich piłkarzy potrzebuję, i jak przygotować następne transfery.

Budowanie piłkarzy przez Michala Gasparika

Transfery to jedno, ale ja się zastanawiam, jak Pan odkrył Sondre Lisetha jako napastnika. On był sprowadzany jako środkowy pomocnik, Jan Urban ustawiał go nisko, a tutaj u Pana powędrował do ataku i zaczął strzelać gole jak na zawołanie. Krąży plotka, że sam do Pana przyszedł z taką propozycją.

- To połowiczna prawda. Początkowo na treningach ustawiałem go w środku, ale zauważyłem, że niektóre zachowania ma jak typowy napastnik. Na przykład był bardzo mocny w grze tyłem do przeciwnika, wiedział, jak w takiej sytuacji utrzymywać się przy piłce. Spróbowałem przesunąć go na treningu do ataku, a po jakimś czasie on faktycznie mi powiedział, że czuje się w tym miejscu jeszcze lepiej. W ogóle jestem zdania, że trzeba przeprowadzać takie rozmowy z piłkarzami, bo oni potrafią wskazać właściwą drogę. Nie zawiodłem się. Sondre zrobił super wyniki, miał dużo liczb, zapewnił nam wiele punktów.

Generalnie było więcej piłkarzy, którzy już wcześniej byli w Górniku, ale dopiero - ja takie mam wrażenie - u pana urośli. Wspomniany Sow, ale jeszcze Amros, Josema, Hellebrand, który moim zdaniem jesienią rozegrał swoją najlepszą rundę. Co tu się wydarzyło tak naprawdę?

- Moim zadaniem, jako trenera, jest wyciągać maksymalny potencjał z zawodników…

… Przerwę Panu, bo każdy tak mówi, ale nie każdy wyciąga ten potencjał. Każdy powie, że to jego zadanie, a później nie każdemu się udaje.

- Robiliśmy sobie konkretne analizy. Wiedzieliśmy, że Josema nie grał, ale u nas bardzo pasował pod to, co chcemy robić - potrzebowaliśmy lewego stopera z lewą nogą. W przypadku Hellebranda byłem pewien, że mówimy o piłkarzu z dużym potencjałem. Nawet statystyki z AI to potwierdzały. Znałem go jeszcze z Czech, chciałem go, jak byłem trenerem w Trnawie. Wtedy zdecydował się na Górnika, ale pamiętam, gdy rozmawiałem o nim z tamtejszym dyrektorem sportowym i usłyszałem, że to super piłkarz, który utrzyma się przy piłce, że będzie pod tym względem najlepszy w lidze, ale nie dam nam bramek, bo nie ma ciągu do pola karnego. Trener Urban ustawił go niżej, pod piłkę, i gra tam do dziś, choć rozwinął się, bo dziś dochodzi do pola karnego, stwarza sytuacje i strzela bramki.

Sow, rok temu sprowadzony za 250 tys. euro, po przeciętnym półroczu w poprzednim sezonie, i świetnym w obecnym, odszedł do Broendby za 3 mln euro z łatką jednego z najlepszych skrzydłowych w lidze.

- W Górniku mamy dużo indywidualnych treningów. Z Sowem robiliśmy dzień po dniu te same rozwiązania, te same rzeczy, których on najbardziej potrzebował, uparcie ćwiczyliśmy z nim schodzenie z prawego skrzydła do środka na lewą nogę. W efekcie odszedł od nas jako zupełnie inny piłkarz, niż był wcześniej. Efekty takiej pracy były bardzo widoczne.

U trenera Urbana podobno treningi nie były najcięższe, natomiast słyszałem, że Pan znacząco podkręcił intensywność.

- Nie widziałem treningów Jana Urbana, ale od samych piłkarzy słyszałem, że było lżej, więc chyba taka jest prawda. Ja postawiłem na intensywność, bo chcieliśmy zrobić większą organizację w defensywie, co nie znaczy, że chcieliśmy grać defensywnie. Wręcz przeciwnie - wiemy, jak grać "do przodu", ale chcieliśmy mieć porządek "z tyłu". To jedna z moich najważniejszych zasad. Nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek nie pracował w defensywie, każdy zna swoje zadania. W ataku reguła jest taka, że zawsze musisz patrzeć dookoła siebie i otwierać innym przestrzeń, z tym, że tutaj jest większe pole do kreatywności, dołożenia czegoś od siebie. Nie jestem trenerem, który w ofensywie chce mieć sztywne zasady i zabijać to, co chłopaki mają w sobie najmocniejszego.

Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetryczna Polsat Sport

Piłkarze początkowo mieli problem

Podnosząc intensywność treningów, nie natknął się Pan na sprzeciw piłkarzy, którzy do niej nie byli aż tak przyzwyczajeni? Był jakiś problem choćby na początku?

- Hmm… Na początku słyszałem coś innego. Że intensywność jest OK, ale takie rzeczy, jak analiza, były trochę męczące. Że przygotowania z wideo były dłuższe, niż wcześniej, że więcej było gadania. Ale chłopaki szybko się przyzwyczaili. Czułem wtedy, że muszę szybko zrobić dobre wyniki, bo jeśli to się uda, zdobędę zaufanie piłkarzy.

Wynik przyszedł, ale ryzykował Pan sporo.

- Musiałem. Jestem trochę innym trenerem, niż Jan Urban, którego bardzo szanuję, bo to świetny fachowiec, bardzo doświadczony, który w dodatku ma za sobą piękną karierę piłkarską. Sytuacja po przejęciu drużyny faktycznie nie była łatwa pod kątem zmian. Balansowałem na granicy tego, czy będzie wynik i zaufanie, czy pojawią się kłopoty.

Pan jest dobrym psychologiem, jeżeli chodzi o kontakty z piłkarzami? Czy bazuje pan stricte na przygotowaniu meczowym i to wystarcza?

- Trener musi rozmawiać z piłkarzami, spojrzeć na każdy aspekt z dwóch stron. Co do psychologii, to ja nawet jestem po odpowiedniej szkole, mam na to papier! Na pewno w szatni nie jestem dyktatorem.

Napięta sytuacja z Lukasem Podolskim

Nieprzypadkowo pytam o psychologię, bo jeszcze jedna rzecz mnie mocno zastanawia. Jest Pan pierwszym trenerem Górnika, który ograniczył boiskową rolę Lukasa Podolskiego. Nie mieliście o to spięcia z sobą?

- To była najtrudniejsza sytuacja, ale tu też z pomocą przyszły dobre wyniki. Poldi jest na tyle inteligentny, że zrozumiał wszystko. Jaki mamy system, jak mocny mamy środek. To oddany człowiek dla Górnika, w przyszłości zapewne właściciel klubu. Widać, że jest w stanie zrobić wiele, by Górnik był jak najmocniejszy, więc on na swoją rolę się zgodził. Zobaczymy, ile będzie grał. Na pewno jest przygotowany by pomóc i na boisku, i poza nim.

Skoro Pan mówi, że to była najtrudniejsza sytuacja, to jak dokładnie to wyglądało od środka?

- A może być trudniejsza, niż ograniczenie gry takiego piłkarza, jak Podolski? Czułem, że jest jakiś problem, jakby dystans, ale gdy nasza gra zaczęła się zgadzać, że pewne rzeczy były powtarzalne, to dostałem już trochę innego Poldiego. Poczułem, że mi zaufał.

Lukas dziś jest bardziej głową na boisku, czy w gabinetach?

- On jest wszędzie! Cały dzień coś robi, zawsze coś załatwia, ale gdy wchodzi na boisko, widzę w nim, jak bardzo kocha piłkę. Bardzo chce być częścią szatni, nie tylko panem z gabinetu. Chciał być z nami na zgrupowaniu w Turcji, bo to jest to, co robił przez całe życie. Nie da się tak po prostu porzucić czegoś, co kochasz.

Stan właścicielski Górnika jakkolwiek wpływa na Pana pracę?

- Zupełnie nie. Mam super relacje z wszystkimi w klubie. Z dyrektorem Milikiem bardzo dużo rozmawiamy, czasem pójdziemy na kolację - tak nieformalnie, nie w jakiś sztuczny sposób. Bardzo podoba mi się nasz prezes, z którym potrafimy dyskutować nie tylko o piłce, a o życiu, rodzinie. Wokół Górnika jest świetna atmosfera, świetni ludzie.

Chodzi o to, by nie było chaosu

Wracając do piłki - kojarzę taką Pana wypowiedź, że jest Pan trenerem, który woli wynik 1:0 niż 4:3. A później patrzę na wyniki Górnika i widzę dosłownie jeden wynik 1:0. Ta filozofia się zmieniła?

- Wynika to z typologii piłkarzy, jakich zastałem w szatni. Gramy zupełnie inną piłkę, niż grałem na Słowacji, bo mam zupełnie inny materiał w szatni. Musiałem się do niego dostosować. Wcześniej zresztą wspominałem, że moim zadaniem jest wykorzystywanie potencjału zespołu, a on był wyższy, niż walczenie o 1:0 w każdym meczu. Mam tu piłkarzy, którzy lubią piłkę, podczas gdy na Słowacji więcej byliśmy w bloku. Dlatego tak rzadko pada wynik 1:0, ale to nie jest tak, że drastycznie zmieniłem filozofię. 1:0 nie różni się bardzo od 2:0, czy 2:1 - chodzi o to, by był porządek na boisku. Jak jest 4:3, to znaczy, że jest chaos. A ja nie lubię chaosu. Lubię kontrolę.

Piłka ofensywna jest przyszłością futbolu?

- Nie wiem, wszyscy o tym gadają… Każdy chce grać ofensywnie, ale na końcu najważniejszy jest wynik. Jak będzie trener ofensywny, ale bez wyników, to zaraz go nie będzie. Gdybym miał mówić o przyszłości piłki, to raczej bym obstawił, że stanie się po prostu bardziej wymagająca. Sztaby już dziś są nieprawdopodobnie mocne. Do piłki weszła sztuczna inteligencja, która sprawi, że taktyczne przygotowanie w kolejnych latach będzie jeszcze lepsze. Piłka już teraz stała się trochę rocket science. Każdy trening jest kontrolowany, mamy live data (dane dostępne na żywo), co pozwala dostosować odpowiednie ćwiczenia - dystanse, sprinty, hamowanie, akceleracje, deceleracje… Najbogatsze kluby potrafią zainwestować ogromne pieniądze w to, by zyskać pole do poprawy choćby jednego procenta, który przełoży się na choćby minimalną różnicę na boisku.

W Górniku robicie to samo?

- Wszystko kontrolujemy pod kątem tego, by piłkarze byli przygotowani na 100 proc. Bardzo dokładnie znamy ich fizyczny potencjał, ale na końcu i tak najważniejsza jest ich jakość.

Ale patrząc na narzędzia, jakie dziś ma trener, dochodzę do wniosku, że jego rola w wyniku poszczególnego meczu jest większa, niż gdy Pan jeszcze 15 lat temu grał w Górniku.

- Rola się przesuwa, bo ma się więcej ludzi i można pracować z niedostępnymi wówczas detalami. Kiedyś nie do pomyślenia było zatrudnianie ludzi od wyrzucania autów - a niektóre kluby to przecież robią. Różnice między zespołami się zmniejszają, żeby wygrać, trzeba się napracować. Mówię tutaj też o sztabach.

Jest pan pracoholikiem? Bo na pewno pasjonatem, to słyszę.

- Piłka tak się zmieniła, że trenerzy pracują od rana do nocy. Nie da się inaczej.

Luka Elsner, trener Cracovii, ostatnio mówił mi, że poziom sztabów jest tak wysoki, że nawet przychodząc z ligi top 5 w Europie, bez mocnej pracy, nie da się w Polsce wygrywać.

- Jest coś w tym, też tak czuję. Gdy przychodzi czas na analizę zespołów Ekstraklasy, to błyskawicznie dochodzę do wniosków, jak świetną pracę wykonują ci ludzie. Generalnie w Polsce wszyscy są przygotowani. Mam na myśli nawet to, że jak rozmawiam tu z dziennikarzami, to każdy jest doskonale zorientowany. To duża różnica pomiędzy Polską i Słowacją. Polska pod tym względem zaczyna być jak Włochy, gdzie o piłce rozmawia się naprawdę dużo i na wysokim poziomie.

Elsnera spytałem też o dwójkę trenerów z ligi, którzy zrobili na nim największe wrażenie. To samo pytanie zadam panu.

- Mnie się podoba trener Jagiellonii (Adrian Siemieniec), zwłaszcza, że jest trenerem na przyszłość. Do tego trener Motoru Lublin (Mateusz Stolarski). Przegraliśmy z nimi u siebie, a on później na konferencji prasowej opowiedział ze szczegółami, jak nas przeanalizowali. To było bardzo ciekawe.

Górnik bez swojej gwiazdy

Zaczęliśmy od Górnika, więc skoczmy też na Górniku. Jak Górnik będzie dzisiaj funkcjonował bez Sowa?

- Funkcjonował przed Sowem, będzie też po nim. Zawsze w Górniku byli dobrzy skrzydłowi, zawsze ktoś wyskakiwał. Sow nie był numerem jeden na skrzydle, gdy przyszedłem. Dostał szansę, strzelił bramkę Pogoni, poczuł zaufanie i grał świetnie. Ale jak ktoś odchodzi, to już w kolejce czeka następny, który czasem okazuje się jeszcze lepszy. Jasne, że będzie nam go brakować, bo zrobił bardzo dobre liczby jesienią, ale nie uważam, by był to dramat. Na tej pozycji zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie potrafił strzelić gola.

Załóżmy, że ta pierwsza runda rozpaliła nadzieje w kibicach Górnika pod kątem mistrzostwa Polski. Co pan z tymi nadziejami zrobi? Lekko przygasi, czy powie: miejcie je?

- Miejcie je. Dwa pierwsze mecze gramy u siebie, chcę by były wszystkie krzesełka wyprzedane. Przy pełnym stadionie można walczyć. Później jedziemy do Niecieczy, a następnie znów jest mecz w domu. Po tych czterech kolejkach powinniśmy już wiedzieć, o co gramy.

A które miejsce na koniec sezonu sprawi, że powie Pan: jestem naprawdę zadowolony?

Takie, które da nam europejskie puchary.

Lech Poznań - Górnik Zabrze Monika Wantoła INTERIA.PL

Lukas Podolski z autorem wywiadu materiały prasowe

PGE Projekt Warszawa - Cucine Lube Civitanova. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport