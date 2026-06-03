Trener Wieczystej o transferach reprezentantów Polski. "Sprawy będą załatwiane"

Dariusz Ostafiński, Interia: Gratuluję awansu, bo pracowaliście na to, poruszając się w sferze medialnych informacji o rychłym końcu Wieczystej na piłkarskich salonach.

Kazimierz Moskal, trener Wieczystej Kraków: Nie było łatwo. Przede wszystkim nie da się w dzisiejszych czasach odciąć od informacji. Nie ma na to szans, a każdy inaczej przyjmuje pewne bodźce. Jednego to mobilizuje, na drugiego może podziałać bardzo źle. Patrząc jednak na efekt końcowy, to wyszliśmy z naprawdę trudnej sytuacji obronną ręką.

Trener Wieczystej mówi, co działo się w szatni

Pewnie jednak nieraz było z tego powodu gorąco.

- Rozmawialiśmy na ten temat. Choć starałem się ograniczać te dyskusje do tego, na co mamy wpływ, czyli na trening i mecz. Oczywiście tego, co dzieje się wokół klubu, nie mogliśmy zostawić bez echa, kilka razy musieliśmy poruszać te tematy i jak powiedziałem: łatwe to nie było.

To jak pan opanował szatnię? Co takiego pan powiedział, że drużyna jednak wygrała baraże.

- Mówiliśmy, żeby działać tam, gdzie mamy wpływ, a nie zastanawiać się nad tym, co będzie, bo tego nikt nie wie. Padło nawet takie hasło, żeby to, czego nie możemy zrobić, nie wpłynęło na to, co możemy zrobić. Wydaje mi się, że zawodnicy, sportowcy w ogóle, mają w sobie taki nawyk związany z chęcią rywalizacji. Kiedy wychodzą na boisko, to po to, żeby wygrać, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Na ten wynik składa się wiele czynników. Na niektóre z nich nie mamy wpływu, ale na boisku wszystko zależy od nas.

Moskal: "Nie widzieli nas w Ekstraklasie"

Tak sobie myślę, że może należało po prostu pójść do właściciela i spytać jak jest.

- Tak naprawdę, to ja dalej nie wiem, ile w tych wszystkich doniesieniach było prawdy. Właściciel raz zabrał głos, dementując doniesienia.

To się jednak nie przebiło. Może powinien był powtórzyć, powiedzieć raz jeszcze głośniej?

- Czasami, jak w mediach pojawiają się pogłoski o zwolnieniu trenera, to działacze, czy włodarze klubu odpowiadają, że trener ma ich zdecydowane poparcie. I jak słyszymy takie deklaracje, to już wiemy, czego trener może się spodziewać (śmiech). Może więc lepiej czasem powiedzieć mniej, bo takie mocne zaprzeczanie i tak niczego nie daje i nie zmienia. Ogólnie wyszło dobrze i jest ok. Jakbyśmy nie awansowali, to byśmy się zagrzebali w tych wszystkim. A tak zrobiliśmy to i zamknęliśmy usta wszystkim tym, którzy po doniesieniach o Wieczystej nie widzieli nas w PKO Ekstraklasie.

Proszę się nie dziwić. Po prostu nie wierzyli, że te medialna burza się nie odbije.

- Czytałem kilka analiz i wiem, że było spore grono tych, którzy tak myśleli. Nie tylko trenerzy. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się zaskoczyć. Teraz krótki odpoczynek, a potem wracamy do pracy, do treningu.

Trener Moskal o sytuacji Pazdana

Słyszałem, że pewne jest to, że pan zostaje z klubem i dalej będzie trenerem Wieczystej?

- Ja takiej informacji nie widziałem, ale faktycznie mój kontrakt się automatycznie przedłużył. Był taki zapis z listopada ubiegłego roku, gdzie w razie awansu umowa zostanie prolongowana. To się stało.

Czyli wszystko się zgadza. Ogłoszenia nie było, ale też nie jest potrzebne. A skoro to sobie wyjaśniliśmy, to spytam o Góralskiego i Pazdana. Obaj mieli dostać informacje, że nie będą potrzebni i mogą szukać nowego klubu.

- To jest raczej dezinformacja. Nie rozumiem, jak ktoś mógł wrzucić tych zawodników do jednego worka. Z Jackiem Góralskim rozmawiałem w styczniu, przedstawiłem mu, jak wygląda jego sytuacja. W jego przypadku to prawda, że po wygaśnięciu umowy może szukać nowego klubu. Natomiast Michał Pazdan takiej informacji nie dostał. Jeśli moje zdanie będzie decydujące, jeśli on sam będzie w stanie i będzie czuł się na siłach, to ja dla niego widzę dalej miejsce w składzie.

Transfery Wieczystej. Trener dał jasną odpowiedź

W sumie różne źródła różnie podają, ale Wieczystą ma podobno opuścić od 12 do nawet 20 zawodników.

- Nie wiem, nie miałem okazji rozmawiać z nikim przez to wszystko. Przez całą tę sytuację nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy. Z zawodnikami, którym kończą się kontrakty, też nie było rozmów, bo klub, już nawet abstrahując od medialnych doniesień, nie wiedział, czy będzie grał w pierwszej lidze, czy w Ekstraklasie. Natomiast teraz sprawa jest już jasna, więc w najbliższym czasie wiele spraw się wyjaśni. Zawodnicy dostaną informację, bo nie ma sensu kogoś ciągnąć na trening 18 czerwca, skoro nie zostanie w klubie.

A to jest tak, że klub rezygnuje, czy sami zawodnicy? Bo jednak Wieczysta już w Betlic 1 Lidze miała skład gwiazdorski, który śmiało mógłby grać w Ekstraklasie.

- Na ruchy personalne zawsze składa się kilka kwestii. Na pewno jedną z nich są ambicje samych zawodników. Ktoś czuje niedosyt, bo uważa, że zbyt mało grał, a chce więcej. Może się zdarzyć, że ktoś z tego powodu nie będzie chciał z nami zostać. To są oczywiście skrajne przypadki, ale takie zdarzają się w każdym klubie. Zgoda natomiast co do tego, że jak na pierwszą ligę mieliśmy plejadę gwiazd, ale to nie jest tak, że nie potrzebujemy zmian.

Już padają pierwsze nazwiska. Ponoć Wieczysta ma na liście kilka mocnych nazwisk i chce przekonać takich piłkarzy, jak Linette, Kownacki czy Pululu.

- Ze mną jeszcze nikt o tym nie rozmawiał. Lista może i jest, ale dopóki nie uzyskaliśmy awansu, to nie było sensu tego ruszać. Teraz jednak te sprawy będą załatwiane, bo jak powiedziałem, 18 czerwca wracamy do treningu i dobrze byłoby mieć w składzie jak największą liczbę zawodników, którzy będą nas reprezentować w sezonie 2026/27.

Kazimierz Moskal. Artur Barbarowski East News

Michał Pazdan i Jacek Góralski celebrujący awans Wieczystej na zaplecze Ekstraklasy Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Kwiecień, 15.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News





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