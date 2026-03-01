Trener Rakowa nie wytrzymał. Porażka, a potem "atak" na sędziego. O tych słowach będzie głośno

Mecz Lech Poznań - Raków Częstochowa stał na bardzo wysokim poziomie. Kibice w starciu mistrza z wicemistrzem Polski zobaczyli siedem goli i zwroty akcji. Ostatecznie górą był "Kolejorz". Po meczu doszło do scen z udziałem trenera "Medalików", Łukasza Tomczyka, który nie gryzł się w język.

Lech Poznań - Raków Częstochowa to był hit 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Już w pierwszej połowie kibice przeżyli niesamowite zwroty akcji. Raków dwukrotnie wychodził na prowadzenie, a gospodarze doprowadzili do wyrównania.

Po zmianie stron gry Lech pierwszy raz prowadził w meczu (3:2), ale przepięknym strzałem z rzuto wolnego Ivi Lopez doprowadził do wyrównania. To nie był jednak ostatni gol w meczu przy Bułgarskiej. Decydujący cios zadał "Kolejorz" w doliczonym czasie gry, a bohaterem został Yannik Agnero.

Trener Rakowa nie wytrzymał. Porażka, a potem takie słowa

Goście po meczu nie kryli rozczarowania. Na pomeczowej konferencji prasowej smutku nie ukrywał trener Łukasz Tomczyk.

Nie przyjechaliśmy tutaj się bronić, Nie zasłużyliśmy na porażkę, a remis 3:3 byłby bardziej sprawiedliwym wynikiem. W bardzo dobrym spotkaniu przy stanie 3:3 zabrakło nam trochę szczęścia, a na końcu straciliśmy bramkę na 3:4. Przez cały mikrocykl treningowy pracowaliśmy nad tym, by nie poprawiać strat. Nie umieliśmy przy wyniku remisowym poczekać na swój moment, musimy na przegraną szybko odpowiedzieć
podsumował mecz.

Trener Rakowa przyznał wprost, że nie był zadowolony z poziomu sędziowania w tym spotkaniu. Głównym arbitrem był Bartosz Frankowski.

- Sędzia miał dziś dużo dziwnych momentów. Raz były kartki za faule, raz nie. Rzut karny? Musimy to obejrzeć. Moim zdaniem ciężko gra się przeciwko trzynastu - wypalił. Tym stwierdzeniem mógł zasugerować, że dwunastym zawodnikiem Lecha byli kibice, a trzynastym sędzia.

Poznaniacy dzięki zwycięstwo zrównali się punktami (38) z Jagiellonią Białystok, która ma jednak rozegrane jedno spotkanie mniej. Raków plasuje się na 5. miejscu z dorobkiem 34 "oczek". W następnej kolejce Lech zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź, a Raków podejmie na własnym stadionie Pogoń Szczecin.

PKO Ekstraklasa
23. Kolejka
01.03.2026
17:30
Zakończony
Mikael Ishak
19' (k.)
Luis Palma
45'
Antonio Milić
55'
Yannick Agnero
90+-1'
Jonatan Braut Brunes
8' (k.)
Jean Carlos
37'
Ivi Lopez
73'
Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
