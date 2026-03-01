Lech Poznań - Raków Częstochowa to był hit 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Już w pierwszej połowie kibice przeżyli niesamowite zwroty akcji. Raków dwukrotnie wychodził na prowadzenie, a gospodarze doprowadzili do wyrównania.

Po zmianie stron gry Lech pierwszy raz prowadził w meczu (3:2), ale przepięknym strzałem z rzuto wolnego Ivi Lopez doprowadził do wyrównania. To nie był jednak ostatni gol w meczu przy Bułgarskiej. Decydujący cios zadał "Kolejorz" w doliczonym czasie gry, a bohaterem został Yannik Agnero.

Trener Rakowa nie wytrzymał. Porażka, a potem takie słowa

Goście po meczu nie kryli rozczarowania. Na pomeczowej konferencji prasowej smutku nie ukrywał trener Łukasz Tomczyk.

Nie przyjechaliśmy tutaj się bronić, Nie zasłużyliśmy na porażkę, a remis 3:3 byłby bardziej sprawiedliwym wynikiem. W bardzo dobrym spotkaniu przy stanie 3:3 zabrakło nam trochę szczęścia, a na końcu straciliśmy bramkę na 3:4. Przez cały mikrocykl treningowy pracowaliśmy nad tym, by nie poprawiać strat. Nie umieliśmy przy wyniku remisowym poczekać na swój moment, musimy na przegraną szybko odpowiedzieć

Trener Rakowa przyznał wprost, że nie był zadowolony z poziomu sędziowania w tym spotkaniu. Głównym arbitrem był Bartosz Frankowski.

- Sędzia miał dziś dużo dziwnych momentów. Raz były kartki za faule, raz nie. Rzut karny? Musimy to obejrzeć. Moim zdaniem ciężko gra się przeciwko trzynastu - wypalił. Tym stwierdzeniem mógł zasugerować, że dwunastym zawodnikiem Lecha byli kibice, a trzynastym sędzia.

Poznaniacy dzięki zwycięstwo zrównali się punktami (38) z Jagiellonią Białystok, która ma jednak rozegrane jedno spotkanie mniej. Raków plasuje się na 5. miejscu z dorobkiem 34 "oczek". W następnej kolejce Lech zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź, a Raków podejmie na własnym stadionie Pogoń Szczecin.

Łukasz Tomczyk, trener Rakowa Jakub Kaczmarczyk PAP

