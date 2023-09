Trener Rakowa mocno zaskoczył, ocenił transfery klubu. Padły wymowne słowa

Tegoroczna przygoda Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach na długo zapadnie w pamięci rodzimych fanów piłki nożnej. Ekipa z Limanowskiego dotarła do czwartej rundy eliminacyjnej, gdzie zmierzyła się z wymagającą FC Kopenhagą. Niestety, ale o braku awansu do piłkarskiego raju przesądziły niuanse i mistrzowie Polski musieli się pogodzić z grą w Lidze Europejskiej. Kilka ważnymi przemyśleniami na temat letniego okienka transferowego podzielił się opiekun "Medalików", Dawid Szwarga. Młody trener w rozmowie z portalem Weszło otwarcie przyznał, że w jego kadrze doszło do zbyt wielu zmian.