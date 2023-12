Trener Pogoni nie wytrzymał. Radykalne decyzje, stadion "odpłynął". I nagły zwrot

Pod koniec lata wydawało się, że Pogoń Szczecin , razem z Lechem Poznań, zyska spory handicap w walce o mistrzostwo Polsk i. Odpadła z europejskich pucharów, nie musiała grać co trzy, cztery dni, mogła trenować i przygotowywać się do kolejnych meczów w lidze. I na razie kibice "Portowców" mogą być postawą drużyny mocno zawiedzeni.

Cztery porażki na swoim stadionie to bilans bardzo słaby. A gdyby jeszcze to przytrafiło się w starciu z Wartą Poznań, to już by była tragedia. Od jej powrotu do Ekstraklasy, nie wygrała z Pogonią ani razu w siedmiu potyczkach, choć trochę krwi szczecinianom napsuła, trzy razy remisowała. A że "Zieloni" potrafią uprzykrzyć życie, to wiedzą w tej lidze niemal wszyscy.