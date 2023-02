Mimo niepowodzeń krakowianie cały czas mieli przewagę, ale okazało się, że to był skrupulatnie wymyślony plan przez trenera Stali .

- Specjalnie cofaliśmy się, by rywale atakowali i dzięki temu otwierali nam przestrzenie. I tak właśnie stało się przy bramce - mówił w Canal+ Mateusz Mak , pomocnik gości.

W 37. minucie mielczanie przedostali się pod bramkę dzięki dwóm długim podaniom i nieporadności Cornela Rapy. Obrońca Cracovii kompletnie się pogubił, piłkę przejął Mak, podał do Koki Hinokio i Stal w lidze zdobyła pierwszą bramkę od 330 minut.

Cracovia. Kluczowe zmiany Jacka Zielińskiego

Jacek Zieliński nie był zadowolony z gry swoich zawodników i dał wyraz tego w przerwie, gdy zmieniał aż trzech zawodników. I trafił idealnie, bo to właśnie rezerwowi za moment doprowadzili do remisu. Jewhen Konoplanka jednym z pierwszych dotknięć piłki mądrze dośrodkował do Otara Kakabadze, a Gruzin pierwszy uderzeniem w meczu pokonał bramkarza Stali.