Trener Legii zaskoczył po zwycięstwie. Zwrócił się do kibiców i … Feio

Po głośnym odejściu z klubu Goncalo Feio poszukiwania nowego trenera Legii Warszawa trwały pewien czas. Ostatecznie wybór padł na Edwarda Iordanescu, byłego selekcjonera reprezentacji Rumunii, którą doprowadził do 1/8 finału Euro 2024. Rumuński szkoleniowiec po dwóch pierwszych oficjalnych spotkaniach ma jak na razie stuprocentowy bilans zwycięstw.

W czwartek Legia wygrała u siebie 1:0 w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy z kazachskim FK Aktobe. W niedzielę zaś Iordanescu przypieczętował premierowe trofeum zdobyte z warszawskim klubem. W rozegranym w Poznaniu meczu o Superpuchar Polski zdobywca Pucharu Polski okazał się lepszy od Lecha Poznań zwyciężając 2:1. Dla Legii trafiali Paweł Wszołek i Ilja Szkurin. Honorowego gola dla mistrza Polski zanotował natomiast Filip Szymczak.

Iordanescu podziękował ... Feio

Na pomeczowej konferencji prasowej Iordanescu był zadowolony z przebiegu spotkania. Szkoleniowiec Legii docenił swojego rywala, wskazując jednocześnie na różnicę pomiędzy oboma zespołami. Rumun zwrócił uwagę na obecny kształt swojego zespołu, definiując całą sytuację jako postępującą "transformację". Nie bez znaczenia w odczuciu Iordanescu był również poprzedni mecz rozegrany trzy dni wcześniej, jak i problemy zdrowotne swoich zawodników.

Trener Legii nie zapomniał o docenieniu postawy swoich zawodników w niedzielnym spotkaniu. Przy składaniu gratulacji Rumun wspomniał również tych, którzy byli częścią zespołu z poprzedniego sezonu zakończonego zdobyciem Pucharu Polski. Nie umknęła mu tym samym osoba ... Feio, który prowadził Legię w poprzednim sezonie.

- Gratuluję mojemu zespołowi. Jestem dumny z zawodników za podejście i zaangażowanie. Chciałbym też pogratulować wszystkim, którzy mieli wpływ w przygotowania do spotkania. Wierzę w potencjał moich piłkarzy w przyszłości. Gratulacje też dla osób, które pracowały w minionym sezonie i zdobyły Puchar Polski, a także dla trenera, który był wtedy w Legii, ponieważ to on umożliwił ten moment - stwierdził na pomeczowej konferencji prasowej Edward Iordanescu.

W dalszej części spotkania z dziennikarzami trener poświęcił sporo czasu na ocenę gry swoich zawodników. Jak wskazywał, jest bardziej zadowolony z postawy zespołu w pierwszej połowie, niż po przerwie. - Bardziej podobała mi się pierwsza połowa Legii, która jest bliższa temu, czego chcę. Jeśli chodzi o drugą odsłonę, to chodziło również o podświadomość każdego. Kiedy jest 2:0, trzeba starać się obronić wynik i zapewnić sobie puchar. Następnym razem chciałbym, by końcówka meczu była mniej emocjonująca - ocenił szkoleniowiec zwycięskiego zespołu cytowany przez portal "legia.net".

Trener Legii nie zapomniał o kibicach. Zwrócił się bezpośrednio do nich

Wraz z zespołem do Poznania udała się liczna grupa kibiców Legii, którzy dopingowali swój zespół. Było to miłą odmianą względem ostatniego spotkania z Aktobe. Wówczas nie uświadczyliśmy zorganizowanego dopingu. Na pewno swój wpływ na to miała także zamknięta przez UEFA "Żyleta", co jest pokłosiem kar nałożonych jeszcze w poprzednim sezonie.

Przed sezonem głośno było jednak o niezadowoleniu kibiców bieżącą sytuacją klubu. Grupa kibiców działająca pod szyldem "Nieznani Sprawcy" jeszcze przed zatrudnieniem nowego trenera wypuściła komunikat nawołujący do niekupowania karnetów na mecze Legii. Kwestia kibiców nie umknęła uwadze Iordanescu, który podziękował kibicom za wsparcie.

Chcę podziękować naszym kibicom, którzy przyjechali do Poznania i byli fantastyczni. Są świetni i ważni dla zespołu. To fantastyczne uczucie dla mnie i jestem pewien, że dla całej drużyny, mieć ich za sobą. Wiem, że podjęli trudną decyzję, której nie mogę komentować, ale szanuję ją, chociaż nie jest to łatwe. Będę cały czas wypatrywał ich na trybunach, czekając na ich powrót na każdy mecz u siebie.

W nadchodzącym tygodniu Legię czeka daleki wyjazd do Kazachstanu na rewanżowe spotkanie z FK Aktobe. W przypadku awansu warszawski klub w drugiej rundzie Ligi Europy zagra z czeskim Banikiem Ostrawa. Gdyby jednak zdobywcy Pucharu Polski na wschodzie powinęła się noga to i tak nie uniknie wyjazdu do Czech. Potencjalnym rywalem polskiego zespołu w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji jest Sparta Praga.

Na zmagania ligowe w wykonaniu Legii będziemy musieli poczekać o tydzień dłużej. Spotkanie 1. kolejki Ekstraklasy z Piastem Gliwice zostało przełożone. Legia skorzystała z przywileju, który przysługuje drużynom reprezentującym Polskę w europejskich pucharach. W 2. kolejce rywalem "Wojskowych" będzie natomiast Korona Kielce.

Zawodnicy Legii Warszawa świętujący zdobycie Superpucharu Polski Lukasz Gdak East News

Edward Iordanescu oficjalny debiut ma już za sobą. Teraz będzie... już tylko trudniej Piotr Nowak PAP

Goncalo Feio i Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda East News