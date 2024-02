Kosta Runjaić traci nerwy. Kontrowersyjna konferencja prasowa po meczu z Koroną

Legia nie jest miejscem na to, by piłkarz się rozwijał, musimy funkcjonować od razu, w teraźniejszości. [...] Potrzebujemy zawodników, którzy są w stanie znieść tę presję, którzy są w stanie przewodzić drużynie

Dziennikarze w opozycji do trenera Legii. Te słowa wywołały burzę

Słowa trenera Legii szybko poniosły się w przestrzeni medialnej. Wzburzyły wielu dziennikarzy na czele z Markiem Wawrzynowskim z redakcji "Przegląd Sportowy Onet". On również nie hamował się w kwestii komentarza do słów Kosty Runjaicia . W podobnym tonie szkoleniowca Legii skrytykował były dyrektor "TVP Sport", Marek Szkolnikowski.

- O to ciekawe, myślałem, że dobry trener to taki, który rozwija piłkarzy. W ogóle Lewandowski mówił, że rozwinął się u Kloppa, u Guardioli, w klubach, które jednak grają o większą stawkę i o większe pieniądze niż Legia, mają też więcej kibiców, większą presję. Więc co ten gość w ogóle za farmazony wygaduje, to jest dla mnie niepojęte - napisał Wawrzynowski.