Za oceanem rozgrywa się właśnie ostateczna walka o medale tegorocznych mistrzostw świata organizowanych przez USA, Kanadę oraz Meksyk. Udziału w wielkim finale pewni są już Hiszpanie, którzy pokonali Francuzów. Drugiego uczestnika meczu o złoty medal wyłoni starcie Argentyny z Anglią.

W tle tej batalii stopniowo do gry wkraczają piłkarze znani z boisk Ekstraklasy. Inauguracja nowego sezonu już w następnym tygodniu. Wkrótce później pięć polskich klubów rozpocznie zmagania w europejskich pucharach.

Tradycyjnie jednak sezon rozpocznie potyczka o Superpuchar. W tym roku naprzeciw siebie staną mistrz Polski Lech Poznań oraz wicemistrz kraju i zdobywca Pucharu Polski Górnik Zabrze. Wokół tego starcia już wcześniej towarzyszyło mnóstwo kontrowersji. W środę oliwy do ognia postanowił dolać szkoleniowiec "Kolejorza" Niels Frederiksen.

Trener Lecha wpadł w wściekłość. Wprost uderzył w PZPN

Duńczyk wziął udział w konferencji prasowej przed starciem z Zabrzanami. W pewnym momencie Frederiksen mocno zaskoczył, wypowiadając się w mało pochlebny sposób o działaniach PZPN. Okazało się, że oba zespoły dowiedziały się dzień przed meczem, że w jego trakcie będą obowiązywały przepisy, które zostały wprowadzone przez FIFA na tegoroczny mundial.

- Pana pytanie naprowadziło mnie na jedną rzecz. Dowiedziałem się o tym przed wejściem na salę, że PZPN poinformował klub dzień przed meczem, że w jego trakcie wprowadzane są wszystkie nowe zasady, które widzimy na Mundialu. Podczas gdy poza suchą informacją, nie dostaliśmy żadnej prezentacji ani nie odbyło się żadne szkolenie w związku ze zmianą przepisów. Oczekiwałbym, że jeśli jest taka zmiana przepisów, to jakiś sędzia przyjedzie i wytłumaczy drużynie, na czym polegają zmiany - powiedział Frederiksen cytowany przez Dawida Dobrasza z "Meczyków".

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- Jutro będzie to przedstawiał... nasz kierownik drużyny. Nie jest to poważna sytuacja. Kierownik to nie sędzia i nie ma pełnych kompetencji na temat zasad gry. Jeśli PZPN jest organizatorem meczu, powinien nieco poważniej podchodzić do takich spraw. Myślę, że to brak szacunku do klubu i informuje się dzień przed meczem bez żadnego szkolenia i wizyty kogoś ze związku. Jestem niezadowolony z takiej sytuacji - dodał po chwili szkoleniowiec "Kolejorza".

Nie są to pierwsze kontrowersje związane z meczem o Superpuchar. Prawdziwa burza wybuchła w momencie, gdy w mediach wyciekł plan PZPN dotyczący zmiany lokalizacji spotkania. Domyślnie gospodarzem zawsze jest mistrz Polski, lecz polska federacja zamierzała przenieść spotkanie do Wrocławia. Ostatecznie PZPN odpuścił te plany, na co ogromny wpływ miała groźba bojkotu wystosowana przez kibiców obu klubów.

Mecz Lecha z Górnikiem o Superpuchar zostanie rozegrany w czwartek 16 lipca o godz. 19:00. Relacja "na żywo" będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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