Lech Poznań kroczy po drugie z rzędu mistrzostwo Polski. Po 32. kolejkach PKO BP Ekstraklasy zespół ma na swoim koncie 56 punktów, czyli o cztery "oczka" więcej niż druga w tabeli Jagiellonia Białystok.

Lech Poznań o krok od mistrzostwa Polski

Poznaniacy mistrzowski tytuł mogą przypieczętować już w najbliższą sobotę (16 maja). Wówczas na wyjeździe zmierzą się z Radomiakiem Radom. W przypadku zwycięstwa klub ze stolicy Wielkopolski będzie mógł rozpocząć świętowanie.

Wielu kibiców zastanawia się, jak będzie wyglądać Lech w przyszłym sezonie. Wraz z końcem sezonu 2025/26 wygasa kontrakt trenera Nielsa Frederiksena. Na początku kwietnia pojawiły się informacje, że może on opuścić klub nawet w przypadku zdobycia tytułu. - Zdaję sobie sprawę z tych plotek. Nie polecam za bardzo brać do siebie tego, co się słyszy w mediach społecznościowych, ponieważ większość z tych rzeczy, to są głupoty, które nie mają zbyt wiele wspólnego z prawdą - mówił.

Frederiksen odejdzie z Lecha Poznań? Duńczyk komentuje

W czwartek (14 maja) odbył się briefing prasowy z udziałem Frederiksena. Na nim ponownie został poruszony temat nowej umowy z Duńczykiem. Meczyki.pl dzień wcześniej informowały, że warunki między trenerem, a klubem są praktycznie dogadane, a kwestią czasu pozostaje ogłoszenie dalszej współpracy. Tymczasem 55-letni trener zasiał ziarno niepewności.

Będę z wami szczery, dostałem bardzo dobrą ofertę od klubu i ją rozważam. Bardzo mi się tutaj podoba i chciałbym zostać, ale mam też inne propozycje. Muszę je rozważyć i wtedy podejmę decyzję. Ta zapadnie po zakończeniu sezonu

Duńczyk w stolicy Wielkopolski pracuje od lipca 2024 roku. W tym czasie prowadził zespół "Kolejorza" w 87 spotkaniach (48 zwycięstw, 17 remisów, 22 porażki). Wygrał 48 z nich. Średnio zdobywa 1,85 punktu na mecz.

