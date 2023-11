Trener Lecha potwierdził, będzie zmiana szkoleniowca w Ekstraklasie. "Tak już jest w tym biznesie"

Maciej Kędziorek nowym trenerem Radomiaka? W piątek przestanie pracować w Lechu

- Nie są to doniesienia, a fakty. 1 grudnia Maciej się z nami pożegna i uda do Radomia. To kolejny krok w jego karierze i dla niego fantastyczna wiadomość. Z tego względu mnie to cieszy - mówił w niedzielę van den Brom. Dodał jednak, że z drugiej strony taka sytuacja go martwi.