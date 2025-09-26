Trener Lecha grzmi po hicie Ekstraklasy. Wskazał na Marciniaka, zdziwiło go jedno
Cały czas jest głośno o świetnym widowisku w Ekstraklasie, jakie w środę zgotowali zawodnicy Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań. Po spotkaniu dużo mówi się o decyzjach sędziowskich Szymona Marciniaka. Jedna z nich szczególnie nie spodobała się trenerowi Lecha, czemu ten dał wyraz podczas piątkowej konferencji prasowej. Niels Frederiksen zarzuca sędziemu błąd w sytuacji, która wywarła ogromny wpływ na wynik spotkania.
Ogromne emocje przyniosło środowe odrabianie zaległości w Ekstraklasie. W Częstochowie naprzeciw siebie stanęli mistrz i wicemistrz Polski. Spotkaniu towarzyszyło sporo zwrotów akcji, a ręce pełne roboty miał sędziujący to spotkanie Szymon Marciniak. Arbiter z Płocka aż czterokrotnie nie uznawał bramek po skorzystaniu z systemu wideoweryfikacji. VAR wspomógł go również w wyrzuceniu z boiska Luisa Palmy.
Reprezentant Hondurasu brutalnie sfaulował Zorana Arsenicia, za co początkowo został ukarany żółtym kartonikiem, ale finalnie musiał przedwcześnie opuścić murawę. Chorwacki obrońca Rakowa po tym wejściu ma złamaną kość strzałkową i czeka go około dwa miesiące przerwy w grze.
Środowe spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a duży wpływ na odrobienie strat przez Raków miał rzut karny podyktowany za przewinienie Alexa Douglasa popełnione na Marko Bulacie. Marciniak w tej sytuacji nie zdecydował się na użycie systemu VAR, co wyjątkowo nie spodobało się obozowi Poznaniaków.
Frederiksen nie pogodził się z decyzją Marciniaka. Dwa dni po meczu wspomina o nim wprost
Do sprawy podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami wrócił szkoleniowiec Lecha Poznań Niels Frederiksen. Duński trener zdecydowanie nie zgadzał się z decyzją Marciniaka o podyktowaniu rzutu karnego dla Rakowa i w swojej wypowiedzi bezpośrednio odniósł się do osoby arbitra. Zwrócił przy okazję uwagę na jedną rzecz, która wywołała jego zdziwienie.
- Marciniak podyktował rzut karny, którego nie było. Moim zdaniem między naszym zawodnikiem, a graczem gospodarzy nie doszło do żadnego kontaktu. Jestem zdziwiony, że arbiter nie został wezwany, żeby obejrzeć tę sytuację na powtórkach. Oglądałem je wielokrotnie z każdej możliwej perspektywy i żadna z nich nie potwierdziła, że Alex dotykał piłkarza Rakowa. Nie mam wątpliwości, że Szymon Marciniak to bardzo dobry sędzia, ale i takim przytrafiają się błędy. Bardziej dziwi mnie brak reakcji ze strony VAR-u - skomentował Frederiksen cytowany przez "Głos Wielkopolski".
Marciniak pewny swego. Interii dokładnie opowiedział, jak kontrowersyjna sytuacja wyglądała z jego perspektywy
Kompletnie odmienny pogląd na całą sprawę ma sędzia Marciniak. W czwartkowej rozmowie z dziennikarzem Interii Przemysławem Langierem odniósł się do tej konkretnej sytuacji. Co ciekawe, zdaniem Marciniaka była to prosta sytuacja do oceny.
Douglas widział piłkę i chciał ją wybić, ale nie zauważył zawodnika Rakowa, który był sprytniejszy. Piłkarz w czerwonej koszulce wyskakuje, zagrywa sobie piłkę i jest lewym kolanem Douglasa trącony w swoje kolano, po czym upada. To naprawdę prosta sytuacja do oceny, zwłaszcza, że to była jedyna para wokół piłki, więc byłem skupiony tylko na niej.
Co ciekawe, słowa Marciniaka nie do końca pokrywają się z nastrojem, jaki dwa dni po spotkaniu towarzyszył Frederiksenowi. Jego zdaniem zawodnicy Lecha nie kwestionowali jego decyzji, a jeden z nich sam przyznał, że w tej sytuacji powinien zostać podyktowany rzut karny. Marciniak rozwiał także wątpliwości dotyczące współpracy z wozem VAR w tej konkretnej sytuacji.
- Przekonywał mnie, że on go nie widział, ale to przecież nie mój problem, tylko zawodnika. Zresztą wśród piłkarzy Lecha też nie było większych kontrowersji. Dwóch rozmawiało ze sobą po mojej decyzji, a od jednego z nich padło, że sto procent karny, bo nawet słyszał dźwięk kolana o kolano. Ja również słyszałem. Później jeszcze dostałem potwierdzenie z VAR - dodał Marciniak.