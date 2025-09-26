Ogromne emocje przyniosło środowe odrabianie zaległości w Ekstraklasie. W Częstochowie naprzeciw siebie stanęli mistrz i wicemistrz Polski. Spotkaniu towarzyszyło sporo zwrotów akcji, a ręce pełne roboty miał sędziujący to spotkanie Szymon Marciniak. Arbiter z Płocka aż czterokrotnie nie uznawał bramek po skorzystaniu z systemu wideoweryfikacji. VAR wspomógł go również w wyrzuceniu z boiska Luisa Palmy.

Środowe spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a duży wpływ na odrobienie strat przez Raków miał rzut karny podyktowany za przewinienie Alexa Douglasa popełnione na Marko Bulacie. Marciniak w tej sytuacji nie zdecydował się na użycie systemu VAR, co wyjątkowo nie spodobało się obozowi Poznaniaków.

Frederiksen nie pogodził się z decyzją Marciniaka. Dwa dni po meczu wspomina o nim wprost

Do sprawy podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami wrócił szkoleniowiec Lecha Poznań Niels Frederiksen. Duński trener zdecydowanie nie zgadzał się z decyzją Marciniaka o podyktowaniu rzutu karnego dla Rakowa i w swojej wypowiedzi bezpośrednio odniósł się do osoby arbitra. Zwrócił przy okazję uwagę na jedną rzecz, która wywołała jego zdziwienie.

- Marciniak podyktował rzut karny, którego nie było. Moim zdaniem między naszym zawodnikiem, a graczem gospodarzy nie doszło do żadnego kontaktu. Jestem zdziwiony, że arbiter nie został wezwany, żeby obejrzeć tę sytuację na powtórkach. Oglądałem je wielokrotnie z każdej możliwej perspektywy i żadna z nich nie potwierdziła, że Alex dotykał piłkarza Rakowa. Nie mam wątpliwości, że Szymon Marciniak to bardzo dobry sędzia, ale i takim przytrafiają się błędy. Bardziej dziwi mnie brak reakcji ze strony VAR-u - skomentował Frederiksen cytowany przez "Głos Wielkopolski".

Marciniak pewny swego. Interii dokładnie opowiedział, jak kontrowersyjna sytuacja wyglądała z jego perspektywy

Kompletnie odmienny pogląd na całą sprawę ma sędzia Marciniak. W czwartkowej rozmowie z dziennikarzem Interii Przemysławem Langierem odniósł się do tej konkretnej sytuacji. Co ciekawe, zdaniem Marciniaka była to prosta sytuacja do oceny.

Douglas widział piłkę i chciał ją wybić, ale nie zauważył zawodnika Rakowa, który był sprytniejszy. Piłkarz w czerwonej koszulce wyskakuje, zagrywa sobie piłkę i jest lewym kolanem Douglasa trącony w swoje kolano, po czym upada. To naprawdę prosta sytuacja do oceny, zwłaszcza, że to była jedyna para wokół piłki, więc byłem skupiony tylko na niej.

Co ciekawe, słowa Marciniaka nie do końca pokrywają się z nastrojem, jaki dwa dni po spotkaniu towarzyszył Frederiksenowi. Jego zdaniem zawodnicy Lecha nie kwestionowali jego decyzji, a jeden z nich sam przyznał, że w tej sytuacji powinien zostać podyktowany rzut karny. Marciniak rozwiał także wątpliwości dotyczące współpracy z wozem VAR w tej konkretnej sytuacji.

- Przekonywał mnie, że on go nie widział, ale to przecież nie mój problem, tylko zawodnika. Zresztą wśród piłkarzy Lecha też nie było większych kontrowersji. Dwóch rozmawiało ze sobą po mojej decyzji, a od jednego z nich padło, że sto procent karny, bo nawet słyszał dźwięk kolana o kolano. Ja również słyszałem. Później jeszcze dostałem potwierdzenie z VAR - dodał Marciniak.

Łukasz Skorupski obronił rzut karny w meczu Aston Villa - Bologna. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Szymon Marciniak podczas meczu Ekstraklasy Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa ERNEST KOLODZIEJ / 400MM.PL Newspix.pl

Trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen, podczas meczu z Crveną Zvezdą Monika Wantoła INTERIA.PL

Lech po przerwie na spotkania reprezentacji narodowych zagra na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin Monika Wantoła INTERIA.PL