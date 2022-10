Trener klubu Ekstraklasy odsunięty od prowadzenia zespołu! Oficjalny komunikat

Leszek Ojrzyński nie jest już trenerem Korony Kielce. Taką informację w sobotnie popołudnie przekazał klub na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Podziękowania i życzenia. Koniec Leszka Ojrzyńskiego w Koronie

"Trenerze, dziękujemy za pozostawione serce oraz zaangażowanie w rozwój naszego klubu. Życzymy powodzenia w kolejnych wyzwaniach zawodowych!" - napisano w komunikacie. "Pierwszą drużynę Korony w niedzielnym spotkaniu z Lechem Poznań poprowadzi trener Kamil Kuzera. O kolejnych decyzjach będziemy informować na bieżąco" - dodano.

Ojrzyński prowadził zespół od 17 grudnia zeszłego roku. Doprowadził go do awansu do Ekstraklasy, ale tam zderzył się z trudną rzeczywistością. Po 15. kolejce jego drużyna zajmuje szesnastą pozycję w ligowej tabeli, ma bilans trzech zwycięstw, trzech remisów i aż ośmiu porażek. W sobotę podzieliła się punktami z Piastem Gliwice, co musiało wyczerpać pokłady cierpliwości zarządu.

Reklama

Czytaj także: Ronaldo zastanawia się nad przyszłością. Tu chcą go sprowadzić fani